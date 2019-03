2. Bundesliga HSV spielt nur remis in Bochum - doch Verfolger Union patzt

VfL Bochum - Hamburger SV 0:0

Der Hamburger SV ist in Bochum nicht über ein torloses Remis hinausgekommen. In der ersten Hälfte war der HSV der Führung näher, doch Khaled Narey traf nach fünf Minuten nur den Pfosten und Berkay Özcan köpfte den Ball aus fünf Metern in die Arme von VfL-Torwart Manuel Riemann (21.).

Im zweiten Durchgang war es HSV-Keeper Julian Pollersbeck, der zweimal gegen Tom Weilandt (64. Minute) und Görkem Saglan (82.) stark parierte und eine Niederlage verhinderte. In der Nachspielzeit hätte es Elfmeter für die Gastgeber geben können, als Rick van Drongelen den Ball mit dem Arm abwehrte, doch Schiedsrichter Lasse Koslowski entschied zu Gunsten der Hamburger (90.+1).

Lisa Ducret / DPA Jubel beim SC Paderborn

Union Berlin - SC Paderborn 1:3 (0:1)

Das erste Tor des Spieltags in der 2. Liga fiel erst am Samstag. Christopher Antwi-Adjej brachte den SC Paderborn in Führung, als er einen Sololauf durch die Berliner Hälfte mit einem Schuss aus 16 Metern abschloss (41.). Eine überraschende Wendung kurz vor Ende einer Halbzeit, die Union die meiste Zeit über dominiert hatte.

Kurz vor dem Ende der Partie traf Paderborn doppelt: Erst schob Sven Michel den Ball am herausstürmenden Union-Keeper Rafal Gikiwiecz vorbei (87.), dann traf Philipp Klement mit einem Schuss ins kurze Eck (90.+1). Sebastian Polter köpfte zwar noch das 1:3 (90.+4), doch der Treffer kam deutlich zu spät. Die Gäste rücken mit diesem Erfolg bis auf drei Punkte auf Union auf Tabellenplatz drei heran.

Darmstadt 98 - Jahn Regensburg 1:1 (0:0)

Nach zuletzt zwei Siegen gegen Kiel und beim HSV hat Darmstadt im Heimspiel gegen Jahn Regensburg nur ein Remis geholt. Serdar Dursun traf nach 55 Minuten nach einer Flanke von Marcel Heller aus kurzer Distanz für offensiv auftretende Gastgeber. Regensburg kam kaum zu gefährlichen Aktionen, glich dennoch durch Andreas Geipl aus (69.).