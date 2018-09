Der Hamburger SV hat zu Hause 0:5 (0:3) gegen Jahn Regensburg verloren. Ein Hattrick von Sargis Adamyan (11., 21., 35. Minute) in der ersten Hälfte und Treffer von Marcel Correia (53.) und Jann George (75.) besiegelten den ersten Auswärtssieg der Gäste aus Regensburg seit April diesen Jahres. Dass Aaron Hunt einen Foulelfmeter nur in die Arme von Philipp Pentke vergab, passte ins Bild einer desolaten Hamburger Heimvorstellung.

35 Minuten waren gespielt, da lag der auf sechs Positionen veränderte HSV bereits 0:3 zurück - und das einzig durch Treffer von Adamyan. Der hatte nach einem Ballverlust von HSV-Torwart Julian Pollersbeck im eigenen Strafraum bereits nach elf Minuten ins leere Tor getroffen, zehn Minuten später saß auch sein zweiter Versuch, der abgefälscht von Léo Lacroix im Tor landete. Auch bei seinem dritten Abschluss konnte Adamyan nach einem Freistoß von Andreas Geipl völlig frei einschieben (35.).

Dass Hunt wenig später einen Elfmeter mittig in die Arme von Pentke kullern ließ (41.), war da nur folgerichtig. Pfiffe der nach einigen Tagen als Tabellenführer zuvor so gut gelaunten Fans begleiteten die Spieler in die Kabine. Besser wurde es für sie auch nach der Pause nicht. Im Gegenteil. In Hälfte zwei erhöhten Correia (53.) und George (75.) zum 0:5-Endstand.

"So können wir nicht verteidigen - auch in der zweiten Liga nicht."

"Der Elfer war schlecht, da muss man ehrlich sein. Aber auch fast jeder Schuss des Gegners war ein Treffer. So können wir nicht verteidigen - auch in der zweiten Liga nicht. Das müssen wir alle dringend abstellen, die Probleme sind ja nicht neu", sagte Hunt am Sky-Mikrofon.

In dieser Verfassung dürfte der Bundesliga-Absteiger auch im Stadtderby in genau einer Woche gegen den FC St. Pauli chancenlos sein.

Immerhin: Weil Köln es am Freitag mit einem 2:0 in Sandhausen besser gemacht hatte, Fürth aber nicht in Heidenheim punkten konnte, rutscht der HSV von der Tabellenspitze nur auf Rang zwei ab. Bereits am Donnerstag geht es für den HSV nach Fürth, bevor am Sonntag der FC St. Pauli zu Gast im Volkspark sein wird.

Hamburger SV - Jahn Regensburg 0:5 (0:3)

0:1 Adamyan (11.)

0:2 Adamyan (21.)

0:3 Adamyan (35.)

0:4 Correia (53.)

0:5 George (75.)

Hamburg: Pollersbeck - Sakai, Lacroix, van Drongelen, Santos - Steinmann (33. Narey), Hwang, Holtby (46. Lassoga), Mangala, Ito - Hunt (79. Janjicic)

Regensburg: Pentke - Saller (22. Lais; 81. Fein), Sörensen, Correia, Föhrenbach - Geipl, Stolze, George (89. Al Ghaddioui), Thalhammer - Grüttner, Adamyan

Schiedsrichter: Gräfe

Gelbe Karten: Lacroix / Sörensen, Saller

Zuschauer: 42.000

Besonderes Ereignis: Pentke hält Foulelfmeter von Hunt (41.)

DPA Paderborns Ben Zolinski (r.) mit Steffen Schäfer aus Magdeburg

Der SC Paderborn hat eine Woche nach dem 5:3-Sieg beim 1. FC Köln einen Dämpfer im Aufsteigerduell kassiert. Die Mannschaft kam gegen den 1. FC Magdeburg trotz klarer Führung nicht über ein 4:4 (2:1) hinaus. Babacar Gueye (3.) und Bernard Tekpetey (7.) gelang ein früher Doppelschlag, Sebastian Vasiliadis (62.) und Tobias Schwede (77.) trafen zudem in der zweiten Halbzeit. Doch Marcel Costly (26.), Christian Beck (63.), Felix Lohkemper (82.) und Philip Türpitz (90+1., Foulelfmeter) sicherten den Magdeburgern noch das Remis.

SC Paderborn - 1. FC Magdeburg 4:4 (2:1)

1:0 Müller (2.)

2:0 Tekpetey (7.)

2:1 Costly (26.)

3:1 Vasiliadis (62.)

3:2 Beck (63.)

4:2 Schwede (77.)

4:3 Lohkemper (82.)

4:4 Türpitz (90.+1 Elfmeter)

Paderborn: Zingerle - Dräger, Hünemeier, Strohdiek, Collins - Gjasula (57. Vasiliadis), Klement - Tekpetey, Antwi-Adjej (60. Schwede) - Zolinski (89. Düker), Gueye

Magdeburg: Brunst - Müller, Bregerie, Schäfer - Butzen, Ignjovski (68. Erdmann), Weil (76. Lohkemper), Niemeyer - Bülter (65. Türpitz), Beck, Costly

Schiedsrichter: Dietz

Zuschauer: 11.525

Gelbe Karten: Gjasula, Strohdiek / Ignjovski, Beck, Türpitz, Müller, Butzen

Weitere Ergebnisse:

Heidenheim - Fürth 2:0 (0:0)

Duisburg - Aue 1:2 (1:0)