Arminia Bielefeld - Hamburger SV 2:0 (2:0)

Der Hamburger SV hat auf dem Weg zurück in die Fußball-Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Der HSV unterlag 0:2 (0:2) bei Arminia Bielefeld, dabei spielte er fast 80 Minuten in Unterzahl. Gotoku Sakai sah wegen einer Notbremse gegen Andreas Voglsammer in der zwölften Minute die Rote Karte. Wenig später fiel das 1:0, als Voglsammer zur Bielefelder Führung (19. Minute) traf. Reinhold Yabo erhöhte auf 2:0 (26.).

Der frühe Platzverweis hinterließ Spuren bei den Gästen, die anschließend nicht mehr richtig ins Spiel fanden. Die Bielefelder nutzen das clever aus und nutzten ihre Chancen effizient. Die Tabellenführung behält Hamburg (40 Punkte) trotz der vierten Saisonniederlage. Jedoch hätte die Elf von Coach Hannes Wolf nach der Niederlage des Tabellenzweiten 1. FC Köln (36) am vergangenen Spieltag den Vorsprung ausbauen können. Stattdessen feierten die Bielefelder den ersten Heimsieg unter Trainer Uwe Neuhaus.

SC Paderborn - SpVgg Greuther Fürth 6:0 (3:0)

Paderborn hat sich mit nun 31 Punkten in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Philipp Klement (11.), Bernard Tekpetey (19.), Sven Michel (28. und 78.), Babacar Gueye (65.) und Kai Pröger (69.) sorgten für einen ungefährdeten Erfolg, der zugleich Fürths höchste Zweitliga-Niederlage bedeutet. Die Gastgeber haben als Sechster vorerst drei Punkte Rückstand auf Rang drei. Fürth (Platz zwölf) wartet seit dem 14. Spieltag auf einen Sieg. Außerdem ist das Team seit sechs Partien torlos.

1. FC Heidenheim - Dynamo Dresden 1:0 (1:0)

Auch Heidenheim hält den Anschluss an den Relegationsplatz. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt schob sich durch den Sieg gegen Dresden mit nun 34 Punkten vorerst auf den vierten Tabellenplatz vor. Nikola Dovedan (35.) sorgte mit seinem sechsten Saisontor dafür, dass der FCH auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen blieb. Dynamo steckt nach seiner neunten Saisonniederlage im Tabellenmittelfeld fest. Aus den vergangenen sechs Spielen holte die Mannschaft von Trainer Maik Walpurgis nur einen Sieg.