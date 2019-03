Hamburger SV - SV Darmstadt 2:3 (2:0)

Der Hamburger SV hat einen Rückschlag im Kampf um den direkten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga erlitten. Der Zweitligist musste sich nach einer 2:0-Führung am Ende 2:3 (2:0) gegen den SV Darmstadt 98 geschlagen geben, steht aber weiter auf Rang zwei hinter Tabellenführer 1. FC Köln, dessen Match am Sonntag beim MSV Duisburg wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden war.

Bakery Jatta (5. Minute) und Torjäger Pierre-Michel Lasogga per Foulelfmeter (16.) hatten für eine komfortable Führung des HSV gesorgt. Marvin Mehlem (52./90.+2) und Tobias Kempe (82.) sicherten den kampfstarken Gästen dann den Sieg. Hamburgs Torwart Julian Pollersbeck sah beim zwischenzeitlichen Ausgleich per Freistoß schlecht aus. Auch bitter: Darmstadt ist die schwächste Auswärtsmannschaft der zweiten Liga und hatte vor dem Erfolg beim HSV nur sechs Punkte aus zwölf Spielen geholt.

Der HSV bleibt jedoch drei Punkte vor dem Tabellendritten Union Berlin (47 Punkte), der bereits am Freitag 1:2 beim 1. FC Heidenheim verloren hatte. Im weiteren Verlauf der Rückrunde warten auf die Hamburger noch schwere Auswärtsspiele gegen die Aufstiegskonkurrenten Köln und Union, auch nach Paderborn (Tabellensiebter) muss der HSV noch.

SV Sandhausen - FC St. Pauli 4:0 (2:0)

Sandhausen darf nach dem zweiten Sieg in Folge im Abstiegskampf etwas durchatmen. Philipp Förster (43./49.), Andrew Wooten (34.) mit seinem zehnten Saisontreffer und Fabian Schleusener (46.) machten den Sieg für das Team von Trainer Uwe Koschinat perfekt. Sandhausen ist aktuell 15. mit 23 Punkten.

Die Hamburger verpassten die Chance, sich wieder näher an Relegationsplatz drei heranzuschieben. Schon vergangenen Sonntag hatte St. Pauli 0:4 das Derby gegen den HSV verloren. Der Klub ist aktuell Vierter und hat vier Punkte Rückstand auf Union Berlin.

Dynamo Dresden - 1. FC Magdeburg 1:1 (0:1)

Björn Rother (43.) schoss in Dresden das Führungstor für die Gäste, Lucas Röser (86.) glich für Dynamo aus. Dresden ist mit 28 Punkten Tabellen-14., Magdeburg steht auf Relegationsplatz 16 (23 Punkte).