Zweite Liga Hannover besiegt Würzburg, Stuttgart schlägt Karlsruhe

Karlsruher SC - VfB Stuttgart 1:3 (0:1)

Der VfB Stuttgart dominierte die Partie gegen den Karlsruher SC von Beginn an. Nach einer Flanke von Berkay Özcan legte Carlos Mané den Ball für Takuma Asano auf, der aus 13 Metern ins untere Eck zur 1:0-Führung für den VfB traf (10. Minute). Auch in der Folge dominierte der Bundesligaabsteiger das Spiel. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erzielte der erst kurz zuvor eingewechselte Simon Terodde per Kopf das 2:0 - Emiliano Insua lieferte die Vorlage (46.).

Der KSC kam durch einen verwandelten Elfmeter durch Moritz Stoppelkamp noch einmal zurück (51.), zuvor hatte Insua nach einer Flanke von Enrico Valentini den Ball im Strafraum mit ausgestrecktem Arm berührt. Kurz vor dem Abpfiff traf Stuttgarts Maxim zum 3:1-Endstand. Der VfB befindet sich durch den Sieg auf dem zweiten Tabellenplatz, der KSC auf Rang 14 steckt weiter im Abstiegskampf.

Hannover 96 - Würzburger Kickers 3:1 (0:1)

Im Duell des Bundesligaabsteigers gegen den Aufsteiger aus der dritten Liga tat sich Hannover 96 in der ersten Hälfte sehr schwer. Die Würzburger Kickers verteidigten kompakt und ließen kaum Chancen des Gastgebers zu. Das Team von Trainer Bernd Hollerbach ging nach einem ansehnlichen Spielzug sogar in Führung: Elia Soriano verwertete eine Hereingabe von Patrick Weihrauch (24.).

In der zweiten Halbzeit zeigte sich Hannover deutlich verbessert und drehte das Spiel durch Tore von Martin Harnik (59.) und Felix Klaus (67.) zum 2:1. Kurz vor Abpfiff hätte Würzburg durch einen Elfmeter von Richard Weil ausgleichen können, doch der Abwehrspieler scheiterte an Hannovers Torhüter Samuel Radlinger (90.+3). Eine Minute später traf Harnik mit seinem zweiten Tor zum 3:1-Endstand. Die Mannschaft von Coach Daniel Stendel hält durch den Sieg weiterhin Anschluss zu den direkten Aufstiegsplätzen, die Würzburger Kickers rutschen nach starkem Saisonstart langsam ins Tabellenmittelfeld ab.

VfL Bochum - 1. FC Heidenheim 2:1 (2:0)

Bochum startete offensiv in die Partie gegen Heidenheim. Bereits nach sechs Minuten erzielte Peniel Mlapa die frühe Führung für den Gastgeber, nachdem Robert Strauß den Ball unglücklich in den Lauf des 25-Jährigen verlängert hatte. Bochum dominierte das Spiel auch im weiteren Verlauf und erhöhte durch einen verwandelten Elfmeter von Felix Bastians auf 2:0 (31.). Zuvor hatte Timo Beermann Mlapa im Strafraum zu Fall gebracht.

In der zweiten Halbzeit erzielte Pawel Davidowicz noch den Anschlusstreffer (49.). Obwohl Heidenheim deutlich stärker war, gelang der Mannschaft der Ausgleich nicht mehr. Bochum ist nach dem Sieg Neunter, Heidenheim gehört trotz der Niederlage weiter zur Spitzengruppe der zweiten Liga.