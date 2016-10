Zweite Liga Hannover bezwingt St. Pauli

Hannover 96 - FC St. Pauli 2:0 (0:0)

Hannover 96 hat 2:0 gegen den FC St. Pauli gewonnen. Kenan Karaman (75. Minute) und Felix Klaus (90.+3) trafen für die Hannoveraner. Damit bleiben die Niedersachsen weiterhin auf einem direkten Aufstiegsplatz. St. Pauli befindet sich auf dem 16. Tabellenplatz, kann jedoch noch vom 1. FC Kaiserslautern oder Arminia Bielefeld überholt werden. Beide Teams spielen am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) gegeneinander.

Das Niveau der Partie war zu Beginn sehr überschaubar. Beide Teams neutralisierten sich, es gab keine erwähnenswerten Torchancen. In der 32. Minute ereignete sich eine schwierige Szene für Schiedsrichter Felix Brych: St. Paulis Abwehrspieler Daniel Buballa passte den Ball im Strafraum zu Hannovers Miiko Albornoz, dessen Flanke Iver Fossum ins Tor köpfte. Brych entschied jedoch, dass der Pass von Artur Sobiech zu Albornoz kam und dieser sich im Abseits befand - Glück für St. Pauli. In der Folge hatten Fossum (39.) und St. Paulis Aziz Bouhaddouz (42.) gute Distanzchancen, die beide Torhüter jeweils zur Ecke abwehren konnten. In der zweiten Halbzeit erzielte Karaman auf Vorlage von Stefan Strandberg das 1:0 für die Gastgeber, Klaus traf kurz vor Schluss nach einem Pass von Martin Harnik zum 2:0-Endstand.

Fortuna Düsseldorf - Karlsruher SC 1:1 (1:0)

Fortuna Düsseldorf und der Karlsruher SC haben sich mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Rouwen Hennings brachte Düsseldorf im ersten Durchgang in Führung (37.), Florian Kamberi traf in der zweiten Halbzeit zum Ausgleich (47.).

Die Mannschaft von Friedhelm Funkel startete besser in die Partie: Marcel Sobottka verpasste eine Hereingabe von Ihlas Bebou nur knapp (7.). Nach der vergebenen Chance wurde Karlsruhe stärker und hatte durch einen Kopfball von Bjarne Thoelke die Gelegenheit zur Führung (12.), Michael Rensing parierte. In der 37. Minute erzielte der ehemalige Karlsruher Hennings das 1:0 für den Gastgeber. Der Angreifer profitierte dabei von einem Fehler von Thoelke.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, bis Karlsruhe das Ergebnis egalisierte: Kamberi traf nach einer Ecke von Dennis Kempe zum 1:1. Es war der erste Auswärtstreffer des KSC in dieser Saison. In der Folge blieb die Partie ereignislos, das Unentschieden war die logische Folge.