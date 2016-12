Zweite Liga Hannover gewinnt Top-Spiel gegen Heidenheim

Hannover 96 - 1. FC Heidenheim 3:2 (1:1)

Hannover 96 hat den Relegationsplatz drei gefestigt. Nach zweimaligem Rückstand gewann der Absteiger doch noch im Verfolgerduell gegen den 1. FC Heidenheim, der seinerseits den Sprung auf Rang drei verpasste. Noah-Joel Sarenren-Bazee machte in der 70. Minute mit seinem ersten Saisontor den Erfolg von 96 perfekt. In einer turbulenten Schlussphase der ersten Hälfte hatte John Verhoek (42. Minute) die Gäste in Führung gebracht, dem Österreicher Martin Harnik gelang aber kurz darauf (45.+1) mit seinem siebten Saisontreffer der Ausgleich für 96. Waldemar Anton brachte mit einem Eigentor (60.) die Gastgeber erneut ins Hintertreffen, ehe Niclas Füllkrug (68.) zum 2:2 traf und Sarenren-Bazee dann die Fans der Roten erneut jubeln ließ.

FC St. Pauli - 1. FC Kaiserslautern 0:0

Der Tabellenletzte FC St. Pauli hat erneut einen Sieg im Abstiegskampf verpasst. Trotz deutlicher Überlegenheit kamen die Hamburger nicht über ein 0:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern hinaus. Nach elf Spielen in Folge ohne Sieg beträgt der Abstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen fünf Punkte und droht am Wochenende noch größer zu werden. Die Gastgeber hatten enormes Pech: Zunächst köpfte Lasse Sobiech den Ball an die Latte (11.), dann traf Aziz Bouhaddouz den Innenpfosten (47.). Zudem verloren die Hamburger Torhüter Robin Himmelmann mit muskulären Problemen in der Hüfte (30.). Wegen der Verletzungspause und der folgenden Einwechselung von Philipp Heerwagen verzögerte sich die Ausführung eines Elfmeters für die Lauterer, den Sören Gonther mit einem Foul an Marcel Gaus verursacht hatte, um mehrere Minuten. Zoltan Stieber schoss und verfehlte prompt das Tor - der dritte verschossene Strafstoß der Pfälzer in Folge. St. Pauli bot die beste Saisonleistung, doch im Abschluss fehlte die Durchschlagskraft.

Karlsruher SC - SpVgg Greuther Fürth 1:2 (0:2)

Der Karlsruher SC hat auch das Kellerduell gegen Fürth verloren und könnte nach der vierten Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen am Wochenende auf einen Abstiegsplatz abrutschen. Khaled Narey (6.) und Mathis Bolly (24.) trafen für Fürth, für KSC-Trainer Tomas Oral spitzt sich die Lage zu: "Oral raus"-Rufe schallten durch das Stadion. Dimitrios Diamantakos verkürzte für die Gastgeber zunächst per Foulelfmeter (80.), scheiterte dann aber mit einem weiteren Strafstoß (90.).