Zweite Liga Hannover und Stuttgart stehen kurz vorm Aufstieg

Hannover 96 - VfB Stuttgart 1:0 (1:0)

Hannover und Stuttgart stehen vor der Rückkehr in die Bundesliga. Im Duell des Tabellendritten gegen den Ersten siegte 96 dank eines Treffers von Felix Klaus (40. Minute). Durch den Erfolg verbesserte sich Hannover auf Rang zwei. Wenn es dem Absteiger gelingt, diesen am letzten Spieltag zu verteidigen, ist der Aufstieg perfekt. Der VfB bleibt trotz der Niederlage Tabellenführer. Beide Teams haben nun 66 Punkte und das bessere Torverhältnis als Verfolger Braunschweig. Am letzten Spieltag tritt Hannover in Sandhausen an, Stuttgart empfängt die Würzburger Kickers.

Beide Mannschaften wirkten sehr nervös, Torchancen blieben weitgehend aus. Ausnahmen waren in Hälfte eins eine Gelegenheit von Hannovers Niklas Füllkrug (16.) und das Tor durch Klaus. In der zweiten Hälfte verpasste der Torschütze einen weiteren Treffer (49., 62.). Doch auch der VfB wurde gefährlicher. Unter anderem scheiterte Daniel Ginczek mit seinem Schuss ans Kinn von Philipp Tschauner, der den Torwart kurzzeitig k.o. setzte (57.). In der Schlussphase sah Hannovers Salif Sané die Rote Karte wegen einer Notbremse (87.), den anschließenden Freistoß aus rund 20 Metern setzte Alexandru Maxim aber neben das Tor.

Arminia Bielefeld - Eintracht Braunschweig 6:0 (2:0)

Die Eintracht ist im Aufstiegsrennen der große Verlierer des Spieltags. Gegen den Vorletzten aus Bielefeld zeigte Braunschweig eine desolate Leistung und verdarb sich zudem das Torverhältnis.

Erst traf Jan Hochscheidt ins eigene Tor (13.), dann erhöhte Julian Börner für die Arminia (24.). Trotz zweier Wechsel zur Pause änderte sich auch in Hälfte zwei wenig am Spiel. Reinhold Yabo entschied die Partie per Doppelpack (65., 67.). Keanu Staude (71.) und erneut Yabo (76.) sorgten für den Endstand. Für den direkten Aufstieg benötigt Braunschweig (63 Punkte) einen hohen Sieg gegen Karlsruhe und Ausrutscher der Konkurrenz aus Stuttgart oder Hannover. Bielefeld verbessert sich durch den Erfolg auf Rang 15.

1860 München - VfL Bochum 1:2 (1:1)

Die Löwen müssen bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt zittern. Die Münchner verloren ihr Heimspiel gegen die bereits geretteten Bochumer. VfL-Stürmer Peniel Mlapa traf gegen seinen Ex-Klub (31.), Abdoulaye Ba glich für die Gastgeber aus (34.). In der Schlussphase schockierte Tom Weilandt die Löwen mit dem Siegtreffer (79.). Durch die Niederlage rutscht 1860 auf den Relegationsrang ab und braucht kommende Woche in Heidenheim einen Sieg.

1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 2:3 (1:1)

Düsseldorf hat einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. In Nürnberg fand die Fortuna zunächst die richtige Antwort auf das 0:1 durch Abdelhamid Sabiri (13.), Jerome Kiesewetter schaffte den Ausgleich (27.). Nach 70 Minuten ging Düsseldorf durch Rouwen Hennings in Führung und profitierte dabei davon, dass ein Nürnberger Pass in einer Pfütze liegen blieb. Kevin Möhwald traf zwar schnell zum 2:2 (76.), doch ein Eigentor von Sabiri (87.) sorgte für späten Jubel bei der Fortuna, die nun als Zwölfter drei Punkte Vorsprung auf Platz 16 hat.

Erzgebirge Aue - 1. FC Kaiserslautern 1:0 (0:0)

Wichtiger Erfolg für Aue: Durch den Sieg über den FCK hat sich der Aufsteiger vom 15. auf den 13. Platz verbessert und damit gute Aussichten auf den Klassenverbleib. Mario Kvesic schoss das Tor des Tages (59.). Für Aue war es der sechste Sieg aus den vergangenen zehn Partien.

Würzburger Kickers - SV Sandhausen 0:1 (0:1)

Die Kickers sind vom Relegationsrang auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht. Gegen Sandhausen unterlag Würzburg vor allem aufgrund fehlender Genauigkeit. Keiner der sieben Schüsse der Kickers kam aufs gegnerische Tor. Besser machte es Korbinian Vollmann (20.), der dafür sorgte, dass Sandhausen der Klassenerhalt sicher ist.

Karlsruher SC - Dynamo Dresden 3:4 (1:3)

Das vorerst letzte Zweitliga-Heimspiel des bereits abgestiegenen KSC fand vor trister Kulisse statt. Aufgrund eines DFB-Urteils nach Ausschreitungen beim Spiel in Stuttgart durften nur 6.000 Zuschauern ins Stadion. Die erlebten eine unterhaltsame Partie: Oskar Zawada traf zwar zur Führung (7.), dann spielte aber erst mal nur noch Dresden. Stefan Kutschke scheiterte per Strafstoß an KSC-Keeper Dirk Orlishausen (12.), kurz darauf glich Yannik Müller aus (12.). Akaki Gogia gelang dann ein Doppelschlag für Dynamo (35./Foulelfmeter, 37.), ehe erneut Müller ins Tor traf (80.). Den Endstand besorgten Zawada (89.) und Gaetan Krebs per Handelfmeter (90.).

St. Pauli - Greuther Fürth 1:1 (0:1)

Die Siegesserie des FC St. Pauli ist gerissen. Nach fünf gewonnenen Partien in Folge kamen die Hamburger gegen Greuther Fürth nur zu einem Remis. Robert Zulj traf für die Gäste (38.), Lasse Sobiech schaffte den Ausgleich für St. Pauli (70.). Beide Mannschaften hatten bereits vor dem Spieltag weder mit dem Abstiegskampf noch mit dem Aufstiegsrennen etwas zu tun gehabt.

Union Berlin - 1. FC Heidenheim 0:1 (0:0)

Auch die Partie in Berlin war sportlich kaum noch relevant, die Chancen von Union auf Rang drei waren nur noch theoretischer Natur. Entsprechend ruhig ließen es beide Mannschaften auf dem Rasen angehen. Eine Chance von Heidenheims Mark Schnatterer war einer der wenigen Höhepunkte der ersten Hälfte (22.). Nach der Pause traf Sebastian Griesbeck für die Gäste (82.).