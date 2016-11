Zweite Liga Hannover verpasst Sieg in Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 2:2 (0:1)

Absteiger 96 hat bei Fortuna Düsseldorf einen Sieg aus der Hand gegeben und die Chance auf Platz eins vertan. Hannover kam trotz zwischenzeitlich drückender Überlegenheit nur zu einem Remis. Ihlas Bebou (52. Minute) und Robin Bormuth (67.) erzielten die jeweiligen Ausgleichstreffer für die Düsseldorfer, Kenan Karaman (18.) und Felipe (61.) hatten Hannover zweimal in Führung gebracht. Felipe sah in der 70. Spielminute wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte.

Für 96 vergaben unter anderem Noah Joel Sarenren Bazee und Waldemar Anton (jeweils 29.) und Karaman (47.) weitere Top-Chancen. In der Tabelle bleibt Hannover damit auf dem Relegationsrang, Düsseldorf ist Vierter.

Greuther Fürth - Arminia Bielefeld 2:1 (1:0)

Beim Trainerdebüt von Janos Radoki ist Fürth ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf gelungen. Vier Tage nach der Entlassung von Stefan Ruthenbeck bezwangen die Gastgeber Konkurrent Bielefeld durch ein Tor von Joker Zlatko Tripic in der Nachspielzeit (90.+1). Nicolai Rapp hatte zuvor seinen Führungstreffer aus der 30. Minute mit einem Eigentor selbst (77.) egalisiert. Während Fürth durch den fünften Saisonsieg den Anschluss ans gesicherte Tabellenmittelfeld hergestellt hat, rutscht Bielefeld nach der ersten Niederlage im zweiten Spiel unter Neu-Coach Jürgen Kramny auf den Relegationsplatz ab.

Würzburger Kickers - Erzgebirge Aue 1:1 (1:1)

Im Kampf um den Klassenerhalt hat Aue seine Negativserie gestoppt. Im Aufsteiger-Duell kam der Tabellenvorletzte nach zuvor vier Pleiten in Folge zu einem Unentschieden in Würzburg, das den Sprung auf Rang vier verpasste. In einem Duell auf überschaubarem Niveau erzielte Pascal Köpke (43.) den Ausgleich für Aue. Zuvor waren die Gastgeber durch ein Eigentor von Adam Susac (23.) in Führung gegangen.