Zweite Liga Heidenheim springt auf Platz vier

Würzburger Kickers - FC Heidenheim 0:2 (0:0)

Beim Duell zwischen Würzburg und Heidenheim trafen zwei Mannschaften aufeinander, die gewöhnlich eine ähnliche Spielidee verfolgen. Beide lauern aus einer gesicherten Defensive heraus auf Konter. Aus dem Spiel heraus ließen die disziplinierten Defensivreihen dann auch kaum etwas zu. Ein direkter Freistoß von Heidenheims Marcel-Titsch-Rivero aus 25 Metern (26. Minute) stellte Robert Wulnikowski im Kickers-Tor vor keine großen Probleme. In der 71. Minute musste Würzburgs 39 Jahre alte Keeper schon mehr Aufwand betreiben, um einen Schuss von Norman Theuerkauf zu parieren (70.).

Im Gegenzug entschärfte FCH-Schlussmann Kevin Müller in Zusammenarbeit mit der Querlatte einen Versuch von Mittelfeldspieler Tobias Schröck (72.). Zwei Standardsituationen brachten den Gästen dann jedoch den Sieg: Erst war es Timo Beermann, der eine Ecke von Marc Schnatterer per Kopf verwertete (80.). Kurz darauf stellte Stürmer Tim Kleindienst den Endstand her, als er eine Freistoßflanke seines Kapitäns am zweiten Pfosten einnickte (83.). Der FCH, der mit nun zehn Spielen mit eigenem Treffer einen neuen Vereinsrekord aufstellte, springt in der Tabelle zwischenzeitlich bis auf Platz vier, Aufsteiger Würzburg bleibt Neunter.

1860 München - Karlsruher SC 2:1 (0:0)

Die Hausherren zeigten sich zunächst gut erholt vom Pokal-Aus gegen die drittklassigen Sportfreunde Lotte und übernahmen von Beginn an die Initiative. Insbesondere Angreifer Amilton beschäftigte die KSC-Abwehr, doch oft fehlte dem letzten Zuspiel die Präzision. So sorgte ein Eckball für die größte Chance im ersten Durchgang: Einen Abschluss von Münchens Felix Uduokhai am langen Pfosten konnte Hiroki Yamada jedoch blocken (10.). Sechzig haderte wenig später erneut mit dem Schicksal, als Schiedsrichter Dr. Martin Thomsen in einer strittigen Szene nicht auf Strafstoß entschied. Außenverteidiger Maximilian Wittek hatte von halbrechts abgezogen, der Ball war anschließend an die Hand von Enrico Valentini geprallt (28.).

Nach dem Seitenwechsel durfte sich Karlsruhes Neu-Trainer Mirko Slomka freuen: Im Nachschuss erzielte Abwehrspieler Jordi Figueras überraschend das 1:0 (48.). Keine zehn Minuten später war die Karlsruher Führung jedoch schon wieder dahin. Mit seinem ersten Ballkontakt traf der eingewechselte Ivica Olic aus dem Gewühl heraus zum Ausgleich, Yamada konnte den Kopfball des 37-jährigen Kroaten erst hinter der Torlinie klären (57.). In der fünften Minute der Nachspielzeit köpfte Kai Bülow eine Amilton-Hereingabe aus sieben Metern ins Tor (90.+5) und drehte die Partie. Zuvor hatte sich Karlsruhes Grischa Prömel für wiederholtes Foulspiel eine Gelb-Rote Karte eingehandelt (90.+4). Die Löwen auf Platz 14 trennen nunmehr vier Punkte vom KSC, der derzeit 15. ist.

