Zweite Liga Kiel bleibt an Tabellenführer Düsseldorf dran

Turbulente Schlussphase in Düsseldorf: Fortuna ging gegen Heidenheim zweimal in Führung, trotzdem hat es nicht zum Sieg gereicht. Das nutzte Holstein Kiel aus. Bielefeld holte in letzter Minute einen Punkt in Aue.