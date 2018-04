In den vergangenen Wochen hatte Holstein Kiel geschwächelt, die Aufstiegsplätze waren ernsthaft gefährdet worden. Jetzt hat der Aufsteiger zumindest einen wichtigen Sieg gelandet. Bei Dynamo Dresden gewann Holstein 4:0 und hat damit den dritten Rang in der Tabelle stabilisiert.

Kingsley Schindler (28.) erzielte vor 29.035 Zuschauern in Dresden per Foulelfmeter das 1:0 für die Kieler, Ducksch (65./86./90.+4) traf dreimal. Bereits in der 4. Minute hatte der Dresdner Moussa Kone einen Foulelfmeter vergeben.

Auch Union Berlin ist mit einem 1:0 beim FC St. Pauli ein Befreiungsschlag gelungen. Arminia Bielefeld schlug Erzgebirge Aue 2:0, der SV Sandhausen setzte sich beim MSV Duisburg 2:0 durch.

Dynamo Dresden - Holstein Kiel 0:4 (0:1)

0:1 Schindler (Foulelfmeter, 28.)

0:2 Ducksch (65.)

0:3 Ducksch (86.)

0:4 Ducksch (90.)

Dresden: Schwäbe - Kreuzer, Konrad, Franke, Heise - Marco Hartmann - Benatelli (85. Ballas), Hauptmann - Horvath (63. Berko), Duljevic - Kone (64. Testroet).

Kiel: Kronholm - Patrick Herrmann, Schmidt, Czichos, Lenz - Kinsombi - Schindler (81. Lewerenz), Mühling, Drexler (90.+1 Heidinger), Weilandt (79. Peitz) - Ducksch

Schiedsrichter: Zwayer

Zuschauer: 29.035

Besonderes Ereignis: Kone vergibt Foulelfmeter (4.)

Gelbe Karten: Hauptmann, Kone, Franke / Mühling

DPA Union siegt beim FC St. Pauli in Unterzahl

FC St. Pauli - Union Berlin 0:1 (0:0)

0:1 Hedlund (80.)

St. Pauli: Himmelmann - Ziereis, Lasse Sobiech, Avevor - Park (84. Sahin), Flum, Buballa - Buchtmann, Möller Daehli (79. Neudecker) - Allagui, Schneider (71. Bouhaddouz).

Berlin: Mesenhöler - Torrejon, Leistner, Friedrich - Trimmel, Kroos, Fürstner (90.+3 Redondo), Pedersen - Daube (74. Hartel) - Skrzybski, Hedlund (88. Kurzweg)

Schiedsrichter: Schlager

Zuschauer: 29.546

Gelb-Rote Karte: Friedrich wegen wiederholten Foulspiels (56.)

Gelbe Karten: Buballa, Sahin / Kroos, Hartel

DPA Arminia Bielefeld schlägt Erzgebirge Aue

Arminia Bielefeld - Erzgebirge Aue 2:0

1:0 Voglsammer (42.)

2:0 Klos (69.)

Bielefeld: Ortega - Dick, Weigelt, Börner, Hartherz - Prietl, Schütz - Massimo (83. Weihrauch), Kerschbaumer (79. Staude) - Klos (88. Salger), Voglsammer

Aue: Männel - Kalig, Tiffert, Cacutalua - Rizzuto, Riese (73. Wydra), Fandrich (84. Bunjaku), Hertner - Köpke, Nazarov (78. Kvesic), Munsy

Schiedsrichter: Aarnink

Zuschauer: 16.605

Gelbe Karten: Börner, Weigelt, Kerschbaumer / Riese

DPA Sandhausen siegt in Duisburg

MSV Duisburg - SV Sandhausen 0:2 (0:1)

0:1 Fürster (39.)

0:2 Kulovits (90.+3)

Duisburg: Flekken - Wiegel, Bomheuer, Nauber, Wolze - Schnellhardt (46. Gartner), Fröde - Engin, Stoppelkamp (64. Oliveira Souza) - Tashchy, Iljutschenko (81. Onuegbu). Sandhausen: Schuhen - Stiefler, Karl, Knipping, Paqarada (60. Roßbach) - Linsmayer, Kulovits - Daghfous, Förster, Derstroff (69. Sukuta-Pasu) - Gislason (81. Jansen) Schiedsrichter: Badstübner

Zuschauer: 14.231

Gelbe Karten: - / Paqarada, Derstroff, Kulovits, Stiefler, Förster