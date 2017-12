2. Fußball-Bundesliga Fortuna rettet Remis im Spitzenspiel

Ein intensives Spitzenspiel in der 2. Bundesliga erlebten die Zuschauer in Kiel. Aufsteiger Holstein und Fortuna Düsseldorf trennten sich dabei 2:2 (0:1), weil Rouwen Hennings für die Gäste fünf Minuten vor Schluss noch den Punkt für Fortuna rettete. Der Tabellendritte 1. FC Nürnberg machte beim 1:0 (0:0) gegen SV Sandhausen Boden gegenüber Kiel und Düsseldorf gut. Der MSV Duisburg stürzte Greuther Fürth mit 2:0 (2:0) noch tiefer in den Tabellenkeller.

Benito Raman (43. Minute) hatte Düsseldorf in Führung gebracht, Kingsley Schindler (55.) und Dominick Drexler (70.) drehten die Partie, ehe Hennings (85.) zum Endstand traf. Zweimal hatten die Kierler zudem Pech: Aaron Seydel (28./50.) traf die Latte und den Außenpfosten.

Die Düsseldorfer haderten mit Schiedsrichter Martin Petersen, der ihrer Meinung nach Kiels Rafael Czichos mit Gelb-Rot hätte vom Platz stellen müssen. Auch der Foulelfmeter von Marvin Ducksch, den Drexler im Nachschuss zum 2:1 verwandelte, zog Diskussionen nach sich.

Holstein Kiel - Fortuna Düsseldorf 2:2 (0:0)

0:1 Raman (48.)

1:1 Schindler (55.)

2:1 Drexler (70.)

2:2 Hennings (85.)

Kiel: Kronholm - Patrick Herrmann, Schmidt, Czichos, van den Bergh - Kinsombi - Schindler, Drexler, Mühling, Seydel (80. Peitz) - Ducksch (77. Lewerenz).

Düsseldorf: Wolf - Schauerte, Andre Hoffmann, Bormuth, Gießelmann - Ayhan (83. Kujovic) - Sobottka, Fink (75. Nielsen) - Zimmer (75. Usami), Raman - Hennings. Schiedsrichter: Petersen

Zuschauer: 11.748

DPA Jubelnde Nürnberger nach dem 1:0

1. FC Nürnberg - SV Sandhausen 1:0 (0:0)

1:0 Leibold (68.)

Nürnberg: Bredlow - Valentini, Margreitter, Ewerton, Leibold - Kammerbauer (77. Petrak) - Behrens, Möhwald - Salli (83. Teuchert), Tobias Werner (90. Löwen) - Ishak.

Sandhausen: Schuhen - Klingmann, Kister, Knipping, Paqarada (75. Zejnullahu) - Linsmayer (73. Wright), Jansen - Daghfous, Stiefler - Sukuta-Pasu, Höler (57. Förster).

Schiedsrichter: Alt

Zuschauer: 23.586

DPA Torschütze Boris Tashchy

MSV Duisburg - Greuther Fürth 2:0 (2:0)

1:0 Oliveira Souza (40.)

2:0 Tashchy (44.)

Duisburg: Flekken - Hajri, Bomheuer, Nauber, Wolze - Schnellhardt, Fröde - Oliveira Souza (86. Albutat), Stoppelkamp (67. Engin) - Tashchy (82. Onuegbu), Iljutcenko.

Fürth: Sascha Burchert - Gugganig, Maloca, Caligiuri - Hilbert (74. Dursun), Aycicek (61. Steininger), Sontheimer (82. Magyar), Maximilian Wittek - Raum, Green, Narey.

Schiedsrichter: Schlager (Rastatt)

Zuschauer: 12.017