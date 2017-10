2. Bundesliga Kiel und Union bleiben oben dran

Holstein Kiel bleibt Tabellenführer Fortuna Düsseldorf in der Zweiten Liga auf den Fersen: Durch einen 2:0-Heimsieg über Arminia Bielefeld verkürzten die Störche den Rückstand auf Düsseldorf wieder auf drei Punkte. Im Anschluss an eine torlose erste Halbzeit sorgten Top-Torjäger Marvin Ducksch (65. Minute) mit seinem neunten Saisontor und der eingewechselte Steven Lewerenz (67.) mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten für Kiels achten Erfolg in den vergangenen neun Partien. Die Arminia kam durch ein Eigentor von Holstein-Verteidiger Rafael Czichos lediglich noch zum glücklichen Anschlusstreffer (85.). Bielefeld bleibt vorerst Sechster.

Holstein Kiel - Arminia Bielefeld 2:1 (0:0)

1:0 Ducksch (65. Minute)

2:0 Lewerenz (67.)

2:1 Czichos (85., ET)

Kiel: Kronholm - Heidinger, Schmidt, Czichos, van den Bergh - Peitz - Schindler (87. Condé), Mühling, Drexler (74. Kinsombi), Weilandt (64. Lewerenz) - Ducksch

Bielefeld: Ortega - Teixeira, Börner, Salger, Hartherz - Prietl, Kerschbaumer - Weihrauch (69. Hemlein), Staude (81. Brandy) - Klos (77. Quaschner), Voglsammer

Schiedsrichter: Reichel

Gelbe Karten: Peitz, Weilandt, Drexler, Lewerenz - Klos, Teixeira, Börner

Zuschauer: 11.500

DPA Fürths Khaled Narey (r.) klärt vor Berlins Akaki Gogia

Union Berlin - SpVgg Greuter Fürth 3:1 (2:0)

1:0 Kurzweg (3.)

2:0 Gogia (41.)

2:1 Wittek (57.)

3:1 Hedlund (76.)

Berlin: Busk - Trimmel, Leistner, Schönheim, Kurzweg (73. Parensen) - Prömel, Kroos (58. Daube) - Gogia, Hartel (80. Kreilach), Hedlund - Polter

Fürth: Burchert - Maloca, Caligiuri, Magyar - Hilbert (70. Hofmann), Gjasula, Aycicek (65. Raum), Maximilian Wittek - Torres, Narey - Steininger (19. Dursun)

Schiedsrichter: Petersen

Gelbe Karten: - / Magyar

Zuschauer: 22.012 (ausverkauft)

DPA Braunschweigs Özkan Yildirim (M.) bejubelt seinen Siegtreffer

Eintracht Braunschweig - VfL Bochum 1:0 (1:0)

1:0 Yildirim (7.)

Braunschweig: Fejzic (6. Engelhardt) - Baffo (46. Zuck), Valsvik, Breitkreuz - Sauer, Samson, Moll, Reichel - Khelifi, Yildirim - Nyman (81. Biada)

Bochum: Riemann - Gyamerah, Fabian, Leitsch, Danilo Soares (71. Bastians) - Celozzi, Eisfeld (86. Wurtz), Stöger, Gündüz (65. Hemmerich) - Hinterseer, Robbie Kruse

Schiedsrichter: Thomsen

Gelbe Karten: - / Gündüz, Bastians, Celozzi

Zuschauer: 20.000