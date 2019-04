Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat gegen den VfL Bochum einen Rückstand gedreht und 2:1 (0:0) gewonnen. Lukas Hinterseer hatte die Gäste in der 52. Spielminute per Handelfmeter in Führung gebracht. Kurz darauf trafen Jann George (54.) und Marco Grüttner (62.) für Regensburg. Regensburg bleibt mit nun 41 Punkten auf Platz acht, Bochum liegt mit 35 Zählern zunächst auf Rang zehn.

Arminia Bielefeld - Erzgebirge Aue 2:1 (1:0)

Erzgebirge Aue hat das dritte Ligaspiel in Folge verloren. Bei Arminia Bielefeld unterlag das Team von Trainer Daniel Meyer mit 1:2 (1:0). Andreas Voglsammer brachte Bielefeld bereits in der sechsten Minute in Führung. In der 77. Minute legte Fabian Klos nach. Aue gelang durch Florian Krüger (89.) nur der Anschlusstreffer.

Besonders in der ersten Hälfte war die Arminia klar überlegen, gewann knapp zwei Drittel aller Zweikämpfe. Nach Wiederanpfiff konnte Aue ausgeglichener gestalten, standen aber am Ende zum dritten Mal in Folge mit leeren Händen da und bleibt Tabellen-13., Bielefeld verdrängt Bochum von Rang neun.