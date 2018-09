Holstein Kiel hat sein zweites Saisonspiel gewonnen und sich auf einen geteilten dritten Tabellenplatz vorgeschoben. Philip Türpitz brachte die Gäste aus Magdeburg zunächst in Führung (65. Minute), bevor Alexander Mühling (75.) und der eingewechselte Aaron Seydel (87.) die Partie zum 2:1 (0:0)-Erfolg für Holstein drehten.

Magdeburg startete zunächst stärker. Bereits nach wenigen Minuten köpfte Dennis Erdmann das erste Mal auf das Kieler Tor, bekam jedoch nicht genug Druck hinter den Ball (4.). Wenig später schoss Marcel Costly den Ball nur knapp am langen Pfosten vorbei (12.). Auch die Gastgeber hatten ihre Chancen, doch weder Mathias Honsak (25.) noch Alexander Mühling (29.) konnten Jasmin Fejzic im Magdeburger Tor überwinden.

Im zweiten Durchgang brachte Türpitz Magdeburg zunächst in Führung, als er einen Querpass von Christian Beck über die Linie drückte (65.). Doch bereits zehn Minuten später segelte ein Freistoß von Alexander Mühling aus dem Halbfeld in das Tor von Fejzic (75.). Kiel erhöhte den Druck und Joker Seydel entschied die Partie kurz vor dem Abpfiff per Kopf für die Hausherren (87.).

Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg

Kiel: Kronholm - Dehm, Schmidt, Wahl, van den Bergh - Kinsombi, Mühling - Schindler, Meffert (78. Lewerenz), Honsak (56. Seydel) - Serra (63. Girth)

Magdeburg: Fejzic - Bregerie (75. Handke), Erdmann, Schäfer - Butzen, Rother (84. Weil), Preißinger, Ignjovski - Türpitz (66. Bülter), Beck, Costly

Schiedsrichter: Kampka

Gelbe Karten: Meffert, Schmidt - Erdmann, Ignjovski, Preißinger

Zuschauer: 10.300 (ausverkauft)