2. Bundesliga Slomkas KSC schlägt Hannover

Mirko Slomka ist ein Überraschungserfolg gegen seinen Ex-Klub gelungen. Der Trainer feierte einen 2:0-Sieg (1:0) gegen Hannover 96. In einem offen geführten Spiel mit vielen Torchancen brachte Stefan Mugosa den KSC früh in Führung, wobei er von einem Patzer des 96-Verteidigers Florian Hübner profitierte (zehnte Minute). Beinahe wäre Hannover der schnelle Ausgleich gelungen, doch Noah Joel Sarenren Bazee schoss den Ball aus kurzer Distanz bedrängt von Dennis Kempe am Tor vorbei (13.).

Das gefährlichere Team war aber der KSC, für den Dimitrios Diamantakos in der 71. Minute per Strafstoß auf 2:0 erhöhte. Zuvor war der eingewechselte Erwin Hoffer von Miiko Albornoz gefoult worden. Durch den Erfolg hat sich Karlsruhe vorerst auf den 16. Platz verbessert. Hannover ist nach dem Sieg von Konkurrent Union Berlin am Freitag nur noch Dritter.

Der FC St. Pauli hat im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga einen wichtigen Erfolg gefeiert. Die Hamburger setzten sich bei 1860 München 2:1 (2:1) durch und rückten in der Tabelle bis auf einen Punkt an die Löwen heran - St. Pauli ist mit 24 Punkten 15., der TSV steht auf Rang 14.

Beide Mannschaften stecken zwar im Abstiegskampf, sind aber seit Wochen gut in Form. In der Allianz Arena waren zunächst die Gastgeber das bessere Team. Lumor brachte 1860 in Führung (27.), kurz darauf verpasste Amilton die Chance auf das 2:0 (33.). Noch vor der Pause drehte St. Pauli die Partie. Nach einem Handspiel von Löwen-Abwehrchef Abdoulaye Ba im eigenen Strafraum traf Lasse Sobiech per Elfmeter zum 1:1 (36.), dann brachte Aziz Bouhaddouz die Hamburger per Kopfball in Führung (41.).

In der zweiten Hälfte drängte 1860 die Gäste tief in deren Hälfte, schaffte es gegen St. Paulis Abwehrbollwerk aber kaum, sich klare Chancen zu erspielen. Die Gäste gaben nach der Pause zwar keinen einzigen Torschuss mehr ab, durften am Ende aber dennoch den Auswärtssieg bejubeln.