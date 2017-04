Zweite Liga Karlsruhe steht als Absteiger fest, VfB furios

Karlsruher SC - 1. FC Kaiserslautern 1:3 (1:1)

Der Karlsruher SC muss in der kommenden Saison in der dritten Liga antreten. Nach der Pleite gegen Kaiserslautern steht der Abstieg fest, das Team hat bei noch drei verbleibenden Spielen elf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Bereits nach vier Minuten geriet Karlsruhe durch einen Treffer von Kacper Przybylko in Rückstand. David Kinsombi glich zwischenzeitlich aus (35. Minute). Das 2:1 schoss Sebastian Kerk im Nachsetzen, nachdem er per Elfmeter an KSC-Keeper Dirk Orlishausen gescheitert war (68.). Für den Endstand sorgte Jacques Zoua (87.).

Der 1. FCK feierte mit seinem neunten Saisonsieg einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Ligaverbleib. Angesichts von fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz - dieser könnte bei entsprechenden Ergebnissen der Sonntagspartien (13.30 Uhr) wieder schrumpfen - bleibt der Klub weiter in Abstiegsgefahr.

1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 2:3 (2:0)

Der VfB wird auch den 31. Spieltag als Zweitliga-Spitzenreiter beenden. Nach einem 0:2-Halbzeitstand gelang den Stuttgartern eine beeindruckende Rückkehr durch zwei schnelle Tore von Simon Terodde (47., Foulelfmeter) und Daniel Ginczek zum zwischenzeitlichen 2:2 (50.). Der FCN war zunächst durch Hanno Behrens (25.) und Cedric Teuchert (33.) in Führung gegangen. Kurz vor dem Abpfiff schoss Florian Klein das Siegtor.

Für den VfB war es der vierte Sieg in Serie. Stuttgarts Verfolger Braunschweig und Hannover könnten mit Erfolgen am Sonntag auf 60 Punkte kommen und würden dann wieder auf drei Punkte an den VfB heranrücken. Union Berlin steht nach seinem Sieg am Freitag bei 57 Punkten auf Rang vier.

Arminia Bielefeld - Greuther Fürth 1:1 (0:0)

Bielefeld hat gegen Fürth ein spätes Remis kassiert und droht dadurch den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze zu verlieren. Das Team bleibt Vorletzter und hat 32 Punkte. Davor stehen - mit einem Spiel weniger - die Würzburger Kickers, 1860 München und Erzgebirge Aue (alle 33 Punkte).

Das Bielefelder 1:0 schoss Andreas Voglsammer (54.) nach einem schlimmen Abwehrfehler des Gegners. Fürth musste nach einer Roten Karte gegen Benedikt Kirsch über 45 Minuten in Unterzahl spielen (44.) - und kam kurz vor dem Abpfiff zum Ausgleich. Serdar Dursun traf in der Nachspielzeit (90.+2).