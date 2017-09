Zweite Liga Kiel bis Montag Tabellenführer

Holstein Kiel zeigt sich nach dem Aufstieg in die zweite Liga weiter formstark. Die Störche gewannen am neunten Spieltag zu Hause gegen Bochum 3:0 (2:0). VfL-Torhüter Manuel Riemann brachte die Gastgeber mit einem kuriosen Eigentor in Führung. Nach einem Rückpass von Danilo wollte sich der Keeper den Ball mit dem linken Fuß vorlegen, ließ die Kugel aber ins Netz trudeln (22. Minute). Rafael Czichos erhöhte nach einem Eckball auf 2:0 (42.). Dominick Drexler erzielte in der zweiten Hälfte den Endstand (68.). Kurz darauf musste auch noch der Bochumer Johannes Wurtz nach einem Frustfoul mit Gelb-Rot vom Platz.

Kiel bleibt nun bis mindestens Montag Tabellenführer, dann spielen die punktgleichen Düsseldorfer gegen Duisburg. Bochum bleibt mit zehn Punkten in der Abstiegskampfzone.

Holstein Kiel - VfL Bochum 3:0 (2:0)

1:0 Riemann (Eigentor, 22.)

2:0 Czichos (42.)

3:0 Drexler (68.)

Kiel: Kronholm - Herrmann, Schmidt (80. Kinsombi), Czichos, van den Bergh - Peitz - Schindler (82. Seydel), Drexler, Mühling, Lewerenz (74. Weilandt) - Duksch

Bochum: Riemann - Celozzi, Fabian, Bastians, Danilo - Losilla - Tesche (46. Janelt), Eisfeld (62. Sam) - Kruse, Hinterseer (80. Hemmerich), Wurtz

Schiedsrichter: Alt

Zuschauer: 10.500

Gelbe Karten: - / Eisfeld, Tesche

Gelb-Rote Karte: - / Wurtz

1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 1:2 (0:0)

Bielefeld hat durch zwei Joker-Treffer den ersten 1. FC Nürnberg in der Tabelle überholt und liegt nun auf Platz drei. Nürnberg rutschte auf den vierten Rang ab. Zu Hause verloren die Cluberer 1:2 (0:0) gegen die Arminia. Sporar brachte Bielefeld nicht einmal zwei Minuten nach seiner Einwechslung in Führung (61.). Nürnberg hatte in der Folge zunächst mehrfach Aluminum-Pech. Doch in der 79. Minute gelang Mikael Ishak der Ausgleich. Der ebenfalls eingewechselte Konstantin Kerschbaumer erzielte dann in der 86. Minute den Siegtreffer für Bielefeld.

Nürnberg: Kirschbaum - Valentini, Mühl, Ewerton, Leibold - Erras, Behrens - Salli (45.+2 Möhwald), Werner (46. Teuchert) - Löwen - Ishak

Bielefeld: Ortega - Dick, Börner, Salger, Teixeira - Prietl, Schütz - Hemlein (45.+3 Staude), Weihrauch - Klos (59. Sporar), Voglsammer (75. Kerschbaumer)

0:1 Sporar (61.)

Schiedsrichter: Jöllenbeck

Zuschauer: 25.000

Gelbe Karten: Teuchert / Dick

Union Berlin hat zum zweiten Mal in Folge gewonnen und meldet sich im Aufstiegskampf zurück. Marcel Hartel (55.) und Sebastian Polter (70.) brachten Union beim 2:1-Sieg in Aue in Führung. Sören Bertram gelang nur noch der Anschlusstreffer (73.). Union liegt nun vorerst auf dem vierten Rang, Aue auf dem achten.

Erzgebirge Aue - Union Berlin 1:2 (0:0)

Aue: Männel - Kalig, Wydra, Rapp - Rizzuto (89. Cacutalua), Hertner (83. Ferati) - Tiffert, Fandrich (89. Bunjaku) - Köpke, Nazarov, Bertram

Berlin: Busk - Trimmel, Leistner, Schönheim, Pedersen - Prömel, Kroos - Skrzybski (65. Gogia), Hartel (78. Kreilach), Hedlund - Polter (86. Fürstner)

0:1 Hartel (55.)

0:2 Polter (70.)

1:2 Bertram (73.)

Schiedsrichter: Cortus

Zuschauer: 8000

Gelbe Karten: - / -