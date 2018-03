Der 1. FC Nürnberg ist im dritten Spiel in Folge tor- und sieglos geblieben. Beim Auswärtsspiel in Bielefeld verloren die Franken 0:1 (0:0). Konstantin Kerschbaumer erzielte in der 90. Minute den Siegtreffer für die Arminia, die damit im Aufstiegsrennen auf zwei Punkte an den Relegationsplatz heranrückt.

Arminia Bielefeld - 1. FC Nürnberg 1:0 (0:0)

1:0 Kerschbaumer (90.)

Bielefeld: Ortega - Dick, Behrendt, Börner, Hartherz - Schütz - Putaro (69. Hemlein), Prietl, Kerschbaumer, Staude (81. Weihrauch) - Voglsammer (88. Klos)

Nürnberg: Bredlow - Valentini, Margreitter, Ewerton, Leibold - Behrens, Erras - Stefaniak (71. Werner), Möhwald (25. Löwen), Salli (90. Petrak) - Zrelak

Schiedsrichter: Kampka

Gelbe Karten: Börner, Behrendt - Löwen, Ewerton

Zuschauer: 18.542

DPA Moussa Koné

Dynamo Dresden hat sein Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim 3:2 (2:1) gewonnen. Spieler des Tages bei den Gastgebern war Moussa Koné (5., 11., 83.), der alle drei Dresdner Treffer erzielte . Für Heidenheim reichten das Tor von Maximilian Thiel (7.) und das Eigentor von Dynamos Paul Seguin (59.) nicht. Durch den Erfolg rückt der Gastgeber vorübergehend näher an den Aufstiegs- als an den Abstiegsrelegationsplatz heran.

Dynamo Dresden - 1. FC Heidenheim 3:2 (2:1)

Dresden: Schubert - Müller, Franke, Ballas, Seguin (63. Heise) - Konrad, Hauptmann (77. Duljevic) - Horvath, Berko - Röser, Koné (89. Mlapa)

Heidenheim: Müller - Strauß (85. Dovedan), Kraus, Wittek, Theuerkauf - Griesbeck, Titsch-Rivero (85. Glatzel) - Schnatterer, Thiel (74. Skarke) - Thomalla, Verhoek

Schiedsrichter: Waschitzki

Gelbe Karten: - Wittek, Thomalla, Griesbeck

Zuschauer: 24.763