Maik Walpurgis hat einen perfekten Einstand als neuer Trainer von Dynamo Dresden gefeiert. Drei Tage nach seiner Vorstellung als Nachfolger von Uwe Neuhaus führte Walpurgis Dynamo zu einem 2:0 (1:0) beim SSV Jahn Regensburg. Der langjährige Regensburger Aias Aosman (22. Minute) und Dario Dumic (52.) trafen für die Dresdner, die sogar noch höher hätten gewinnen können.

Jahn Regensburg - Dynamo Dresden 0:2 (0:1)

0:1 Aosman (22.)

0:2 Dumic (52.)

Regensburg: Pentke - Saller, Sörensen, Föhrenbach, Nandzik (83. Stolze) - Geipl, Lais (64. Nietfeld) - George, Freis (46. Vrenezi) - Adamyan, Grüttner

Dresden: Schubert - Dumic, Marco Hartmann (77. Wahlqvist), Hamalainen - Kreuzer, Benatelli, Nikolaou, Heise - Ebert, Aosman (67. Berko) - Kone (74. Duljevic)

Schiedsrichter: Rohde

Zuschauer: 13.629

Gelbe Karten: Geipl , Stolze / Kone, Kreuzer, Ebert, Hartmann

DPA Duisburgs Boris Tashchy gegen Unions Florian Hübner

Der MSV Duisburg hat unterdessen den Sprung des 1. FC Union Berlin an die Tabellenspitze verhindert. Nach zuvor vier Niederlagen in Serie kam der MSV in Berlin zu einen 2:2 (0:1). Die Union-Führung durch Akaki Gogia (44. ) drehten zunächst Cauly Oliveira Souza (77.) und Richard Sukuta Pasu (83.). Unions Verteidiger Florian Hübner (90.+1) sorgte in der Nachspielzeit für den Ausgleich. Duisburg konnte durch den Punkt immerhin vermeiden, als erste Mannschaft der Zweitliga-Geschichte nach fünf Spielen punkt- und torlos dazustehen.

Union Berlin - MSV Duisburg 2:2 (1:0)

1:0 Gogia (44.)

1:1 Oliveira-Souza (77.)

1:2 Sukuta-Pasu (83.)

2:2 Florian Hübner (90.+1)

Union: Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Florian Hübner, Reichel - Prömel, Schmiedebach (85. Hedlund) - Gogia, Kroos (65. Redondo), Hartel (77. Zulj) - Andersson

Duisburg: Mesenhöler - Wiegel, Bomheuer (61. Nauber), Neumann, Wolze - Schnellhardt, Fröde - Oliveira Souza, Stoppelkamp (90.+3 Engin) - Tashchy (76. Sukuta-Pasu), Iljutcenko

Schiedsrichter: Bacher

Zuschauer: 20.329

Gelbe Karten: Schmiedebach, Florian Hübner, Prömel / Wolze, Tashchy, Sukuta-Pasu