Zweite Liga Slomka wird Trainer in Karlsruhe

Mirko Slomka wird neuer Trainer beim abstiegsbedrohten Zweitligisten Karlsruher SC. Der 49-Jährige habe einen bis zum 30. Juni 2018 laufenden Vertrag unterschrieben, teilte der Klub mit. "Wir waren bereits seit einiger Zeit im Gespräch und freuen uns, dass wir mit Mirko Slomka einen anerkannten Fachmann für uns gewinnen konnten", sagte KSC-Präsident Ingo Wellenreuther laut Mitteilung.

Slomka beginnt seine Arbeit beim KSC am 3. Januar. Er wird damit Nachfolger des beurlaubten Tomas Oral. In den beiden letzten Spielen der Hinrunde saß Interimscoach Lukas Kwasniok auf der Bank. Karlsruhe liegt in der Tabelle der zweiten Bundesliga auf Platz 15, punktgleich mit dem Relegationsrang.

"Der KSC gehört für mich in die Reihe großer Traditionsvereine in Deutschland. Und vor diesem Hintergrund ist es mir ein Anliegen, diese Tradition aufrecht zu erhalten und zu pflegen", sagte Slomka laut Vereinsmitteilung.

Seit der Trennung vom Hamburger SV im September 2014 war Slomka nicht mehr als Trainer tätig gewesen. "Mit Mirko haben wir unseren Wunschtrainer für uns gewinnen können", erklärte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer. "Ich kenne ihn sehr gut aus unserer gemeinsamen Zeit in Hamburg und bin mir sicher, dass er beim KSC erfolgreich arbeiten wird."