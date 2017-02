Zweite Liga Remis zwischen Nürnberg und Braunschweig

1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 1:1 (0:1)

Im Hinspiel hatten die Nürnberger nach eigener Führung noch sechs Gegentreffer hinnehmen müssen und damit die höchste Zweitliga-Niederlage ihrer Klubgeschichte kassiert. Zum Auftakt des 20. Spieltags geriet der FCN nun zwar im heimischen Stadion früh in Rückstand, ließ sich von diesem Rückschlag jedoch nicht beirren. Über den linken Flügel hatte sich Braunschweigs Onel Hernández durchgesetzt, seinen Querpass konnte der 26-jährige Schwede Christoffer Nyman in der Mitte anschließend problemlos zu seinem sechsten Saisontor verwerten (23. Minute).

Nach dem Seitenwechsel gelang den Franken allerdings der verdiente Ausgleich: Nachwuchsangreifer Abdelhamid Sabiri, der erst seit der Winterpause im Profikader der Nürnberger steht, drehte sich elegant um seinen Gegenspieler und traf flach von der Strafraumkante zum 1:1 (53.). In der Folge blieben die Hausherren die dominierende Mannschaft. BTSV-Keeper Jasmin Fejzic hielt den elften Auswärtspunkt der Eintracht in der laufenden Spielzeit allerdings mit zahlreichen Paraden fest. Nürnberg klettert in der Tabelle vorübergehend einen Platz nach oben auf Rang acht, Braunschweig schob sich dank des Remis zwischenzeitlich an Hannover 96 vorbei auf Platz zwei.

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Kaiserslautern 1:1 (0:0)

Gegen den Tabellennachbarn aus Kaiserslautern gelang Düsseldorf zwar nicht der erhoffte Heimsieg. Jedoch konnte sich das Team von Trainer Friedhelm Funkel zumindest über den ersten eigenen Torerfolg nach zuvor fünf Spielen ohne eigenen Treffer freuen. Nach einer knappen Stunde nahm Marcel Sobottka einen Querschläger auf und traf aus kurzer Distanz ins Gästetor (59.). So währte die Führung des FCK nicht lange, der zuvor etwas schmeichelhaft durch einen Abstauber von Robert Glatzel das 1:0 erzielt hatte (54.). Dem 23 Jahre alten Mittelstürmer, der in Düsseldorf erst zum zweiten Durchgang eingewechselt worden war, war in der Vorwoche bereits der späte Siegtreffer gegen Würzburg gelungen.

Glatzel hatte später sogar den Siegtreffer auf dem Fuß, seinen Lupfer in der Schlussphase klärte Fortunas Kaan Ayhan jedoch kurz vor der Torlinie (86.). Düsseldorf diktierte über weite Strecken dennoch die zweite Hälfte, konnte aber keine seiner zahlreichen Chancen nutzen. So bleibt die Fortuna vorerst Zehnte, Lautern rückt auf Platz zwölf eine Position näher an die Rheinländer heran.

Erzgebirge Aue - SpVgg Greuther Fürth 0:0 (0:0)

Bis kurz vor dem Halbzeitpfiff bot die Partie den Zuschauern bei Minusgraden wenig Erwärmendes. Dann hatten die Gastgeber Glück, dass ein abgefälschter Versuch von Fürth-Angreifer Sebastian Freis den rechten Pfosten nur knapp verpasste (41.). Auch im zweiten Durchgang blieben hochkarätige Abschlussmöglichkeiten Mangelware. Weil Dimitrij Nazarow aus fünf Metern mit einem überhasteten Torschuss an Fürths ungarischem Torhüter Balász Megyeri scheiterte und auch Aues Top-Torschütze Pascal Köpke (bislang acht Saisontore) den Abpraller nicht unter Kontrolle bringen konnte (84.), blieb es beim 0:0. Die Erzgebirgler schweben als Vorletzter weiter in akuter Abstiegsgefahr, führt bleibt als Elfter im gesicherten Mittelfeld der Liga.