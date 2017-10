Sandhausen vs. St. Pauli Späte Tore, kein Gewinner

Es sah nach einer Nullnummer aus, aber dann fielen noch zwei Treffer: Der SV Sandhausen und St. Pauli haben sich zum Abschluss des elften Zweitliga-Spieltags 1:1 (0:0) getrennt. Manuel Stiefler brachte Sandhausen in der 80. Minute in Führung, der eingewechselte Jan-Marc Schneider glich in der Schlussminute aus (90.).

Damit halten beide Klubs Kontakt zu den Aufstiegsrängen. Sandhausen und St. Pauli stehen mit jeweils 18 Punkten vier Punkte hinter den drittplatzierten Nürnbergern.

Das Top-Team der zweiten Liga ist weiter Fortuna Düsseldorf. Der Klub steht aktuell mit 28 Punkten vor Holstein Kiel (25 Punkte) an der Tabellenspitze. Auf den direkten Abstiegsplätzen befinden sich Fürth (7) und Kaiserslautern (6).

SV Sandhausen - FC St. Pauli 1:1 (0:0)

1:0 Stiefler (80.)

1:1 Schneider (90.)

Sandhausen: Schuhen - Klingmann, Knipping, Paqarada, Seegert - Förster, Linsmayer (46. Karl), Ibrahimaj (69. Daghfous), Stiefler - Derstroff (64. Sukuta-Pasu), Vunguidica

St. Pauli: Himmelmann - Buballa, Sobiech, Zander - Möller Daehli (77. Dudziak), Nehrig (58. Schneider), Sobota, Flum (87. Schoppenhauser), Avevor, Buchtmann - Allagui

Schiedsrichter: Markus Schmidt (Stuttgart)

Gelbe Karten: Paqarada/Buballa, Zander

Zuschauer: 8.000

Die weiteren Partien des 11. Spieltags in der Übersicht:

FC Ingolstadt - FC Heidenheim 3:0 (1:0)

Fortuna Düsseldorf - SV Darmstadt 1:0 (1:0)

Eintracht Braunschweig - VfL Bochum 1:0 (1:0)

Union - Greuther Fürth 3:1 (2:0)

Holstein Kiel - Arminia Bielefeld 2:1 (0:0)

Nürnberg - Dynamo Dresden 2:1 (1:0)

Kaiserslautern - MSV Duisburg 0:1 (0:0)

Erzgebirge Aue - Jahn Regensburg 1:0 (0:0)