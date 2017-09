2. Bundesliga Großkreutz trifft doppelt, Düsseldorf strauchelt

Getty Images SV Darmstadt 98

Trotz anfänglichen Rückstands hat sich Darmstadt im Duell mit Bielefeld durchgesetzt. Kevin Großkreutz traf dabei doppelt. Die Arminia kassierte zum zweiten Mal in Folge vier Gegentreffer und fällt auf Rang sechs zurück.

SV Darmstadt 98 - Arminia Bielefeld 4:3 (1:2)

0:1 Voglsammer (30. Minute)

1:1 Großkreutz (31.)

1:2 Klos (35.)

2:2 Höhn (53.)

3:2 Großkreutz (64.)

4:2 Sobiech (84.)

4:3 Brandy (90.+3)

Darmstadt: Heuer Fernandes - Sirigu, Höhn, Sulu, Holland - Lacazette (46. Kamvuaka), Altintop - Kempe, Mehlem (46. Platte), Großkreutz - A. Sobiech (88. Maclaren)

Bielefeld: Ortega - Teixeira , Behrendt, Börner, Hartherz - Prietl, Kerschbaumer - Hemlein, Weihrauch (68. Staude) - Klos (73. Sporar), Voglsammer (81. Brandy)

Schiedsrichter: Florian Badstübner (Windsbach)

Gelbe Karte: Altintop - Behrendt, Prietl

Zuschauer: 15.700

DPA Anthony Losilla, Robert Glatzel und Mathias Wittek (v.r.)

Beim Auswärtsspiel in Bochum gelang dem FC Heidenheim im sechsten Ligaspiel der zweite Sieg. Damit rückt das Team bis auf einen Punkt an den VfL heran, der zuletzt zwei Siege in Folge gefeiert hatte.

VfL Bochum - 1. FC Heidenheim 1:2 (1:1)

1:0 Kruse (13.)

1:1 Glatzel (16.)

1:2 Wittek /73.)

Bochum: Dornebusch - Celozzi, Hoogland, Bastians, Danilo - Losilla (78. Saglam) - Sam (74. Gyamerah), Stöger, Kruse - Hinterseer, Wurtz (64. Diamantakos)

Heidenheim: Müller - Busch (59. Thiel), Kraus, Beermann, Feick - Wittek - Halloran (46. Titsch-Rivero), Griesbeck, Schnatterer - Dovedan, Glatzel (71. Pusch)

Schiedsrichter: Lasse Koslowski (Berlin)

Gelbe Karten: Stöger, Kruse - Busch, Wittek

Zuschauer: 13.236

DPA Serdar Dursun (Mitte)

Gleich zwei Serien endeten im Duell zwischen Fürth und Düsseldorf. Die Kleeblätter konnten erstmals in dieser Saison gewinnen, die Fortuna dagegen musste die erste Zweitliganiederlage hinnehmen und verliert damit die Tabellenführung an Aufsteiger Holstein Kiel.

SpVgg Greuther Fürth - Fortuna Düsseldorf 3:1 (2:0)

1:0 Dursun (35.)

2:0 Cigerci (44.)

2:1 Gießelmann (62.)

3:1 Dursun

Fürth: Megyeri - Narey, Maloca, Caligiuri, Wittek - Cigerci (79. Steininger), Gjasula, Sontheimer, Green - Aycicek (84. Maygar) - Dursun (88. Hofmann)

Düsseldorf: Wolf - Ayhan, Hoffmann, Schmitz (78. Kujovic) - J. Zimmer, Gießelmann - Raman (67. Usami), Bodzek, Sobottka, Neuhaus (46. Nielsen) - Hennings

Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart)

Gelbe Karten: Gjasula, Green, Aycicek - Ayhan, Sobotttka

Zuschauer: 8535

DPA Dynamo Dresden

Ein Doppelschlag nach dem Pausenpfiff genügte Dynamo Dresden für drei wichtige Punkte in Regensburg. Der Führungstreffer war sehenswert herausgespielt, anschließend machte Aias Aosman vom Elfmeterpunkt alles klar.

Jahn Regensburg - Dynamo Dresden 0:2 (0:0)

0:1 Horvath (48.)

0:2 Aosman (51., Foulelfmeter)

Regensburg: Pentke - Nachreiner, Sörensen, Gimber (65. Stolze), Nandzik - Knoll , Geipl - George (59. Vrenezi), Mees - Grüttner, Adamyan

Dresden: Schwäbe - Seguin, J. Müller, Ballas, Fa. Müller - Mar. Hartmann - Horvath, Lambertz, Aosman, Duljevic (72. Benatelli) - Mlapa (67. Röser)

Schiedsrichter: Christoph Günsch (Marburg)

Gelbe Karten: / - Hartmann, Müller