Zweite Liga In Unterzahl - Darmstadt schlägt Spitzenreiter Düsseldorf

Der SV Darmstadt darf auf den Verbleib in der zweiten Liga hoffen. Der Tabellenvorletzte besiegte am 28. Spieltag Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf 1:0 (1:0). Damit hat der Klub 31 Punkte und steht nur noch drei Punkte hinter dem Relegationsplatz, den Heidenheim belegt.

Davor befinden sich zahlreiche Teams in Abstiegsgefahr, die durch Darmstadts Erfolg noch einmal gestiegen ist. Der Tabellenvierte aus Ingolstadt steht gerade einmal sechs Punkte vor Heidenheim auf dem Relegationsplatz und neun vor einem direkten Abstiegsrang. Sechs Spieltage vor Saisonende ist völlig offen, wer in die dritte Liga muss. Auch Kaiserslautern auf dem letzten Tabellenplatz (28 Punkte) hat noch die Chance auf den Ligaverbleib.

Ganz anders sieht es in Düsseldorf aus. Der Klub bleibt auch nach der unglücklichen Niederlage in Darmstadt klarer Tabellenführer (53 Punkte) und hat derzeit acht Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz von Holstein Kiel (45).

In einem hitzigen Duell am Böllenfalltor unterlag das Team durch einen Treffer von Tobias Kempe in der 38. Minute. Düsseldorf hatte gute Chancen, traf zweimal das Aluminium (Genki Haraguchi in der 46. und Marcel Sobottka in der 68. Minute) und spielte nach Gelb-Rot für Darmstadts Fabian Holland (43. Minute) über eine Hälfte in Überzahl. Der Ausgleich gelang aber nicht. Damit riss die Erfolgsserie von zuletzt drei Siegen.

SV Darmstadt - Fortuna Düsseldorf 1:0 (1:0)

1:0 Kempe (38.)

Darmstadt: Heuer Fernandes - Großkreutz (90.+3 Medojevic), Bregerie, Sulu, Holland - Kamavuaka, Stark - Kempe, Ji (90.+1 Sobiech), Jones - Boyd (86. Höhn)

Düsseldorf: Wolf - Schauerte (46. Zimmer), Ayhan, Bormuth, Schmitz - Sobottka, Neuhaus (57. Raman) - Usami (74. Kujovic), Fink, Haraguchi - Hennings

Schiedsrichter: Tobias Reichel (Stuttgart)

Gelbe Karten: Sulu, Kamavuaka, Stark, Jones / Schauerte, Zimmer

Gelb-Rot: Holland (43.)

Zuschauer: 17.000

Die Ergebnisse am 28. Spieltag

Dynamo Dresden - 1. FC Nürnberg 1:1 (1:0)

1. FC Heidenheim - FC Ingolstadt 1:2 (0:0)

MSV Duisburg - 1. FC Kaiserslautern 1:4 (0:1)

FC St. Pauli - SV Sandhausen 1:1 (1:0)

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Union Berlin 2:1 (1:0)

VfL Bochum - Eintracht Braunschweig 2:0 (1:0)

Arminia Bielefeld - Holstein Kiel 1:1 (1:1)

Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue 1:3 (0:2)