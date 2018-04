In Überzahl hatte Fortuna Düsseldorf am vergangenen Spieltag 0:1 beim Vorletzten Darmstadt 98 verloren. Auch gegen den VfL Bochum blieb der Tabellenführer punktlos. Die Tore der Bochumer beim 2:1-Sieg erzielten der eingewechselte Sven Eisfeld in der 71. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss und Robbie Kruse nach einem Konter vier Minuten später.

Düsseldorf konnte nur noch dank eines verwandelten Foulelfmeters von Rouwen Hennings (80. Minute) verkürzen. Der Vorsprung der Fortunen auf den Relegationsplatz könnte sich bei einem Sieg von Holstein Kiel gegen Darmstadt auf fünf Punkte reduzieren. Die Bochumer blieben auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen und rücken vorerst auf den sechsten Tabellenplatz vor.

Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 1:2 (0:0)

0:1 Eisfeld (71.)

0:2 Kruse (75.)

1:2 Hennings (80. Foulelfmeter)

Düsseldorf: Wolf - Zimmer, Ayhan, Bormuth, Gießelmann - Raman (70. Usami), Fink, Bodzek (78. Nielsen), Sobottka (46. Neuhaus), Haraguchi - Hennings

Bochum: Riemann - Gyamerah, Fabian, Hoogland, Danilo - Losila, Tesche (66. Eisfeld) - Kruse (90+2. Wurtz), Stöger, Sam (90+1. Serra) - Hinterseer

Schiedsrichter: Zwayer (Berlin)

Gelbe Karten: Gießelmann / Danilo, Riemann

Gelb-Rot: Ayhan (88.) / Eisfeld (88.)

DPA Sandhausens Manuel Stiefler (l.) und Fürths Khaled Narey

Der SV Sandhausen hat einen Erfolg im Abstiegskampf verpasst. Gegen die SpVgg Greuther Fürth kam die Mannschaft von Kenan Kozak nicht über ein 0:0 hinaus. Es war das sechste sieglose Spiel der Gastgeber in Folge. Zuletzt konnten die Sandhausener Mitte Februar in Kaiserslautern gewinnen. Der Gast aus Fürth setzt seinen Aufwärtstrend fort. Der Vorletzte der Hinrundentabelle hat nun in den vergangenen acht Spielen nur eine Niederlage hinnehmen müssen.

SV Sandhausen - SpVgg Greuther Fürth 0:0

Sandhausen: Schuhen - Stiefler, Karl, Knipping, Paqarada - Kulovits (66. Wooten), Jansen - Daghfous, Förster, Derstroff (73. Sukuta-Pasu) - Gislason

Fürth: Burchert - Hilbert, Maloca, Magyar, Wittek - Ernst, Ayicek (88. Steininger), Gugganig, Green (77. Pinter), Narey - Reese (60. Raum)

Schiedsrichter: Siewer (Olpe)

Gelbe Karten: Gislason / Raum