2. Fußball-Bundesliga Union gewinnt das Spitzenspiel in Ingolstadt

FC Ingolstadt - Union Berlin 0:1 (0:0)

0:1 Trimmel (59.)

Ingolstadt: Hansen - M. Matip, Bregerie, Wahl - Neumann (67. Hadergjonaj), Schröck (84. Leipertz), Gaus - Morales, Cohen (67. Kittel) - Kutschke, Lezcano.

Berlin: Busk - Trimmel, Leistner, Torrejon, Pedersen - Kroos, Kreilach - Skrzybski (89. Schösswendter), Hartel (73. Fürstner), Hedlund (79. Redondo) - Polter.

Schiedsrichter: Stegemann

Zuschauer: 10.870

Gelbe Karten: - Polter, Pedersen, Torrejon

DPA Ingolstadts Almog Cohen (l.) und Simon Hedlund

Der erste Spieltag im Überblick:

VfL Bochum - FC St. Pauli 0:1 (0:0), hier lesen Sie mehr zum Auftaktspiel

SV Darmstadt 98 - SpVgg Greuther Fürth Sa. 15.30 Uhr

Arminia Bielefeld - Jahn Regensburg Sa. 15.30 Uhr

1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern So. 13.30 Uhr

Dynamo Dresden - MSV Duisburg So. 15.30 Uhr

FC Heidenheim - Erzgebirge Aue So. 15.30 Uhr

Holstein Kiel - SV Sandhausen So. 15.30 Uhr

Fortuna Düsseldorf - Eintracht Braunschweig Mo. 20.30 Uhr