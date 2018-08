Wechsel an der Tabellenspitze: Union Berlin hat sein Heimspiel gegen den FC St. Pauli 4:1 (2:0) gewonnen. Die Tore für Union erzielten Grischa Prömel (44. Minute), Akaki Gogia (45.+2) und Sebastian Andersson (57., 88.). Zwar verkürzte der eingewechselte Henk Veermann in der zweiten Hälfte für die Hamburger (71.), doch an dem klaren Berliner änderte das nichts mehr. Nach dem dritten Spieltag steht Berlin mit sieben Punkten auf dem ersten Tabellenplatz vor dem punktgleichen 1. FC Köln. St. Pauli ist nach der ersten Saisonniederlage Fünfter (sechs Punkte).

Union Berlin - FC St. Pauli 4:1 (2:0)

1:0 Prömel (44.)

2:0 Gogia (45.+2)

3:0 Andersson (57.)

3:1 Henk Veerman (71.)

4:1 Andersson (88.)

Berlin: Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Hübner, Reichel - Prömel, Schmiedebach - Hedlund (90. Ryerson), Kroos (77. Zulj), Gogia (71. Redondo) - Andersson

St. Pauli: Himmelmann - Dudziak, Ziereis, Nehrig (53. Veerman), Buballa - Flum, Knoll - Neudecker, Buchtmann, Möller Daehli - Diamantakos (62. Sahin)

Gelbe Karten: Redondo - Flum, Buchtmann, Sahin

Schiedsrichter: Jablonski

Zuschauer: 22.012 (ausverkauft)

Dynamo Dresden hat in seinem ersten Pflichtspiel unter Interimstrainer Christian Fiél 1:3 (0:2) gegen Heidenheim verloren. Marc Schnatterer erzielte per Foulelfmeter das 1:0 (32.). Moussa Koné traf kurz darauf für Dresden (38.), doch das Tor zählte wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht. Das 2:0 für die Gäste fiel erneut durch eine Standardsituation: Schnatterer verwandelte einen Freistoß aus rund 19 Metern (44.). Dresden kam durch ein Tor von Berko zwischenzeitlich wieder heran (68.), die Gäste machten jedoch eine Minute später mit dem 3:1 alles klar. Dresden beendet den dritten Spieltag auf Rang 13 (drei Punkte), Heidenheim auf Platz acht (fünf Punkte).

Dynamo Dresden - 1. FC Heidenheim 1:3 (0:2)

0:1 Schnatterer (32., Foulelfmeter)

0:2 Schnatterer (44.)

1:2 Berko (68.)

1:3 Dovedan (69.)

Dresden: Schubert - Dumic, Nikolaou, Hamalainen - Wahlqvist, Aosman (64. Berko), Ebert, Heise - Atik (79. Röser), Koné, Duljevic

Heidenheim: Kevin Müller - Busch, Mainka, Theuerkauf, Feick - Griesbeck, Andrich - Schnatterer (81. Skarke), Lankford - Glatzel (66. Schmidt), Dovedan

Gelbe Karten: Ebert, Aosman, Duljevic - Andrich, Griesbeck, Skarke

Schiedsrichter: Frank Willenborg

Zuschauer: 26.868

Jahn Regensburg - Holstein Kiel 0:0 (0:0)

Regensburg: Pentke - Saller, Sörensen, Correia, Föhrenbach - Geipl, Lais - George (78. Stolze), Freis (83. Nietfeld) - Grüttner, Adamyan (89. Al Ghaddioui)

Kiel: Kronholm - Dehm, Wahl, Schmidt, Honsak - Mühling (76. Lewerenz), Meffert - Schindler, Lee,- Serra, Seydel (62. Kinsombi)

Gelbe Karten: Geipl - Schindler

Schiedsrichter: Sven Waschitzki

Zuschauer: 9000