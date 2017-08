2. Fußball-Bundesliga Nürnberg rettet einen Punkt im Spitzenspiel

Hanno Behrens hat dem 1. FC Nürnberg im Spitzenspiel der Zweiten Bundesliga ein Unentschieden gegen Union Berlin gerettet. Der Mittelfeldspieler traf in der 90. Minute zum 2:2 (0:0) und glich damit zum zweiten Mal einen Rückstand für den Club aus. Simon Hedlund (46.) und Sebastian Polter (66.) hatte die Gäste zweimal in Führung gebracht, Cedric Teuchert zwischenzeitlich zum ersten Mal ausgeglichen (55.). Berlin beendete das Spiel nach einer Roten Karte für Grischa Prömel (90.+3) in Unterzahl. Beide Mannschaften bleiben somit ungeschlagen und haben nach drei Spielen sieben Punkte auf dem Konto.

Nürnberg - Union Berlin 2:2 (0:0)

0:1 Hedlund (46.)

1:1 Teuchert (55.)

1:2 Polter (66.)

2:2 Behrens (90.)

Nürnberg: Kirschbaum - Valentini, Margreitter, Petrak, Leibold - Kammerbauer - Behrens, Möhwald - Teuchert (88. Ewerton), Kerk (73. Salli) - Zrelak (76. Ishak)

Union Berlin: Busk - Trimmel, Leistner, Torrejon, Pedersen - Kroos (62. Hartel), Fürstner - Skrzybski (80. Prömel), Kreilach, Hedlund (88. Schönheim) - Polter

Schiedsrichter: Schröder

Gelbe Karten: Leibold / Trimmel

Rote Karte: Prömel wegen groben Foulspiels (90.+3)

Zuschauer: 29.813

DPA Nürnbergs Tim Leibold (r.), Steven Skrzybski von Union Berlin

Holstein Kiel - Greuther Fürth 3:1 (2:1)

0:1 Gjasula (11.)

1:1 Duksch (25.)

2:1 Schmidt (32.)

3:1 Drexler (76., Foulelfmeter)

Kiel: Kronholm - Heidinger (71. Herrmann), Schmidt, Czichos, Lenz - Kinsombi - Schindler, Drexler (88. Weilandt), Mühling (57. Peitz), Lewerenz - Ducksch

Fürth: Megyeri - Caligiuri, Maloca, Gugganig (46. Ernst), Wittek - Kirsch (78. Sontheimer), Gjasula - Narey, Omladic (81. Dursun), Berisha - Hofmann

Schiedsrichter: Schmidt

Gelbe Karten: Heidinger, Ducksch, Czichos / Maloca, Wittek

Zuschauer: 8535

Getty Images Kiels Steven Leweren (l.) und Christopher Lenz, Fürths Khaled Narey

Bundesliga-Absteiger Ingolstadt bleibt auch nach dem dritten Saisonspiel in der Zweiten Liga ohne Punkt. Die Mannschaft von Trainer Maik Walpurgis verlor auch das bayerische Duell gegen Aufsteiger Jahn Regensburg im eigenen Stadion 2:4 (0:1). Die Gäste waren zunächst durch Joshua Mees (27.) in Führung gegangen, ehe Sonny Kittel (52.) und Marvin Matip (57.) das Spiel für Ingolstadt drehten. Jann George (73. und 79.) schaffte für die Regensburger aber die erneute Wende. Jonas Nietfeld sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung. Der SSV Jahn feierte somit seinen ersten Saisonsieg.

Ingolstadt - Jahn Regensburg 2:4 (0:1)

0:1 Mees (27.)

1:1 Kittel (52.)

2:1 Matip (57.)

2:2 George (73.)

2:3 George (79.)

2:4 Nietfeld (90+3.)

Ingolstadt: Hansen - Marvin Matip, Bregerie, Wahl (86. Leipertz) - Lex (61. Sekine), Schröck, Cohen, Otavio - Colak (67. Kutschke), Kittel - Lezcano

Regensburg: Pentke - Nachreiner, Sörensen, Gimber, Nandzik (85. Hofrath) - Geipl, Lais - George, Mees (69. Vrenezi) - Grüttner, Adamyan (78. Nietfeld)

Schiedsrichter: Fritz

Gelbe Karten: Schröck, Otavio, Kittel / Grüttner, Sörensen

Zuschauer: 13.060

DPA Ingolstadts Tobias Schröck (r.) beim Freistoß

Die restlichen Partien des dritten Spieltags im Überblick:

Darmstadt 98 - St. Pauli 3:0 (1:0)

Eintracht Braunschweig - Erzgebirge Aue 1:1 (1:1)

Dynamo Dresden - Sandhausen 0:4 (0:1)

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Kaiserslautern 2:0 (1:0)

Heidenheim - MSV Duisburg 1:2 (0:0)

Arminia Bielefeld - Bochum Mo. 20.30 Uhr