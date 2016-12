2. Bundesliga Heidenheim bezwingt Union im Verfolgerduell

FC Heidenheim - Union Berlin 3:0 (1:0)

Der FC Heidenheim steht dank eines Heimsiegs gegen Union Berlin zwischenzeitlich punktgleich mit den drittplatzierten Hannoveranern auf Platz vier.

Zum Auftakt des 16. Spieltags war der wiedergenesene Tim Kleindienst mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze erfolgreich (34. Minute). Zuvor hatte der Angreifer verletzungsbedingt acht Wochen gefehlt. Nach dem Seitenwechsel ließ FCH-Verteidiger Timo Beermann zunächst noch die Gelegenheit auf einen zweiten Treffer verstreichen: Kleindienst hatte eine Ecke in die Mitte verlängert, wo Beermann frei stehend aus fünf Metern den Ball über das Tor schoss (52.).

Wenig später legte Marc Schnatterer dann doch nach. Unions Dennis Daube hatte Robert Strauß regelwidrig im eigenen Strafraum angegangen, beim fälligen Strafstoß verlud Heidenheims Kapitän Jakob Busk im Berliner Tor (58.). Fünf Minuten später vergab Schnatterer die Chance zu erhöhen, als er aus spitzem Winkel nur das Außennetz traf (63.). Kurz vor dem Abpfiff machte es Ben Halloran besser und erzielte aus 16 Metern den Endstand (90.+2). Union bleibt damit nach zuvor zwei Siegen ohne Gegentor in der Tabelle auf Platz fünf.

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg 0:2 (0:1)

Zuletzt hatten die Nürnberger zwei Niederlagen am Stück hinnehmen müssen, in Düsseldorf reichte es für das Team von Trainer Alois Schwartz dank einer engagierten Abwehrleistung zu einem Auswärtserfolg, der den Club in der Tabelle vorerst einen Platz von Rang elf auf zehn springen lässt.

Guido Burgstaller erzielte früh sein 13. Saisontor, nachdem Miso Brecko mit einem langen Freistoß aus der eigenen Hälfte die Fortunen-Abwehr überraschen konnte. Im ersten Anlauf scheiterte der Österreicher noch an Düsseldorfs aufmerksamem Schlussmann Michael Rensing, im Nachsetzen grätschte Burgstaller den Ball dann über die Linie (7.). In der Folge konzentrierten sich die Gäste auf die eigene Abwehrarbeit - mit Erfolg. Außer bei einer unübersichtlichen Situation, an dessen Ende Torwart Thorsten Kirschbaum einen Abpraller seines Mitspielers Tobias Kempe noch vor der Linie stoppte und so ein mögliches Eigentor verhinderte (40.), entwickelten die Hausherren in der ersten Hälfte kaum Torgefahr.

Die Vorentscheidung leitete abermals Burgstaller mit einem Diagonalpass auf den Slowenen Tim Matavz ein, der nach einem anschließenden Haken trocken ins rechte untere Eck zum 2:0-Endstand abschloss (66.). Für Düsseldorf, das vorerst weiter Siebter bleibt, vergab Stürmer Ihlas Bebou die aussichtsreichste Einschussmöglichkeit, als er im Anschluss an einen Konter mit seinem unplatzierten Schuss aus elf Metern lediglich Nürnbergs Torhüter traf (58.).

Dynamo Dresden - Karlsruher SC 0:0 (0:0)

Nach der Beurlaubung von Tomas Oralkonnte der KSC auch in Dresden seinen Negativlauf von zuletzt fünf sieglosen Spielen in Serie nicht stoppen. Immerhin durften sich die Karlsruher nach der Partie gegen Dynamo über einen Punktgewinn freuen. Dennoch steht der KSC weiter auf Relegationsrang 16.

Das Augenmerk des KSC lag von Beginn an auf einer stabilen Defensive. Mit sechs Neuen im Vergleich zum letzten Auftritt gegen Fürth in der Startelf wurden die Räume eng gemacht, nach vorne brachte Karlsruhe jedoch kaum einmal etwas Zählbares zustande. Gegen die Fünferkette der Gäste fanden die favorisierten Dresdner lange kein Mittel. Einzig nach Standards kam Dynamo zu Chancen, Pascal Testroet verfehlte das Tor jedoch gleich dreimal: Erst traf der eingewechselte Angreifer nur den Pfosten (57.), ehe er vollkommen unbedrängt aus zwei Metern einen Kopfball über das Tor setzte (60.). In der Nachspielzeit scheiterte er abermals per Kopfstoß an KSC-Keeper René Vollath (90.+1), sodass es am Ende beim torlosen Remis blieb.