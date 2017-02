2. Liga Kellers Union schlägt Slomkas KSC

Karlsruher SC - Union Berlin 1:2 (0:2)

Union Berlin bleibt im Aufstiegsrennen auf Kurs und hat die Abstiegssorgen des Karlsruher SC vergrößert. Im Duell der Ex-Schalke-Trainer gewannen die von Jens Keller trainierten Berliner gegen Mirko Slomkas KSC 2:1 (2:0) und stehen nach dem 21. Spieltag auf dem Relegationsplatz drei. Der KSC, bei dem Franck Kom in der Nachspielzeit Gelb-Rot sah, kassierte seine fünfte Heimpleite. Vor 13.531 Zuschauern im Wildpark war der Karlsruher David Kinsombi der Pechvogel. Zunächst verschuldete der Abwehrspieler einen Foulelfmeter, den Simon Hedlund (6.) zur Führung der Gäste nutzte. In der 37. Minute unterlief Kinsombi dann ein Eigentor. Moritz Stoppelkamp konnte nur noch verkürzen (77., Foulelfmeter).

Dynamo Dresden - Hannover 96 1:2 (0:0)

Hannover 96 hat im Aufstiegsrennen einen wichtigen Erfolg gefeiert. Das Team von Trainer Daniel Stendel gewann bei Dynamo Dresden 2:1 (0:0) und verteidigte damit den zweiten Tabellenplatz. Den 1:0-Führungstreffer erzielte Martin Harnik mit seinem elften Saisontor (64.). Nach dem Ausgleich durch Stefan Kutschke (78.) brachte der eingewechselte Kenan Karaman die Hannoveraner nur zwei Minuten später wieder auf die Siegerstraße.

Arminia Bielefeld - FC St. Pauli 1:1 (0:0)

Der FC St. Pauli hat den dritten Sieg in Folge verpasst. Die Hamburger vergaben beim 1:1 (0:0) im Kellerduell bei Arminia Bielefeld den Sprung auf den 15. Platz. Christopher Buchtmann (50.) brachte die Gäste in Führung, Torjäger Fabian Klos (90.+4) gelang in der Nachspielzeit der glückliche Ausgleich. St. Pauli liegt mit 18 Zählern auf Relegationsrang 16, die punktgleichen Bielefelder sind 17.