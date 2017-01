Zweite Liga VfB besiegt St. Pauli, Slomka jubelt bei Debüt

FC St. Pauli - VfB Stuttgart 0:1 (0:0)

St. Pauli bleibt das Schlusslicht der Zweiten Bundesliga. In einem insgesamt ereignislosen, aber kämpferischen Spiel verlor das Team von Trainer Ewald Lienen unglücklich gegen den Aufstiegsaspiranten Stuttgart. Die Hamburger hatten mit Lennart Thy, Johannes Flum und Mats Möller Daehli drei Winterzugänge in der Startelf.

Die Situation beim FCSP bleibt kritisch, der Klub steht mit erst elf Punkten am Ende der Tabelle. Stuttgart siegte zwar spät durch Carlos Mané (84. Minute), verpasste aber den Sprung auf Platz eins. Punktgleich, aber mit einem Treffer weniger, steht die Elf weiter hinter Tabellenführer Braunschweig, der am Vortag nicht über ein Unentschieden in Würzburg hinausgekommen war.

1. FC Nürnberg - Dynamo Dresden 0:2 (0:1)

Dynamo Dresden hat sich mit dem achten Saisonsieg im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Der Zweitliga-Aufsteiger setzte sich in Nürnberg durch und steht mit 30 Punkten auf Platz fünf. Nürnberg hängt als Zehnter (25 Punkte) im Liga-Mittelfeld fest. Philip Heise bescherte seinem Team die Führung in der 25. Minute aus kurzer Distanz. Für den Zugang vom VfB Stuttgart war es der erste Treffer im ersten Spiel. Nürnberg bemühte sich zwar, es fehlte ohne den zum FC Schalke gewechselten Top-Angreifer Guido Burgstaller jedoch die Torgefahr.

Besser lief es auf der anderen Seite. 14 Sekunden nach Wiederbeginn gelang Erich Berko das 2:0 nach Vorarbeit von Andreas Lambertz. Die Entscheidung war das aber noch nicht, denn Lukas Mühl machte es mit einem Treffer nach einem Eckball wieder spannend (72.). Doch es blieb beim Dresdner Erfolg. Für Dynamo war es bereits der vierte Sieg in der Fremde, damit ist die Mannschaft das zweitbeste Auswärtsteam.

Karlsruher SC - Arminia Bielefeld 3:2 (0:0)

Für Mirko Slomka ging das Trainerdebüt beim KSC schlecht los. In der 51. Minute schockierte Fabian Klos den neuen Klub von Slomka und brachte Bielefeld in Führung. In der ersten Hälfte hatten beide Teams noch wenig zustande gebracht. Nach Bielefelds Tor nahm die Partie aber an Fahrt auf - und Karlsruhe schlug per Doppelschlag zurück.

Zunächst erzielte Jordi Figueras mit einem Kopfball nach einer Ecke den Ausgleich (63.). Nur knapp drei Minute später legte Dennis Kempe ein Traumtor nach. Der Abwehrspieler setzte sich im Mittelfeld mit einem Trick, wie man ihn einst bei Zinédine Zidane gesehen hat, gegen mehrere Gegenspieler durch und schoss den Ball mit einem abgefälschten Schuss ins Tor. Die Führung hielt nur kurz. Nur zwei Minuten später erzielte Tom Schütz den erneuten Ausgleich mit einem direkten Freistoß. Für die Entscheidung zugunsten des KSC sorgte Erwin Hoffer mit einem haltbaren Ball aus der Distanz (82.). Karlsruhe bleibt 15., Bielefeld rutscht auf den vorletzten Platz ab.