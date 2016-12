Zweite Liga Stuttgart springt an die Tabellenspitze

Erzgebirge Aue - VfB Stuttgart 0:4 (0:2)

Der VfB Stuttgart hat vorübergehend die Tabellenführung in der zweiten Liga übernommen. Dank des Erfolgs in Aue und einer starken Leistung von Carlos Mané steht das Team bei 32 Punkten, Eintracht Braunschweig (30 Punkte) kann mit einem Sieg im Montagabendspiel bei Union Berlin (20.15 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) aber wieder vorbeiziehen.

Für die Auswahl von Hannes Wolf ging es gut los, die erste Chance war drin. Im Anschluss an einen Eckball landete der Ball bei Timo Baumgartl, der aus wenigen Metern freistehend per Kopf traf (13. Minute). Der VfB zog sich danach zurück, Aue ging mehr Risiko und Stuttgart nutzte die freien Räume aus. In der 24. Minute erzielte Christian Gentner das 2:0 nach einem gut eingeleiteten Angriff von Mané aus spitzem Winkel, Aues Torwart Daniel Haas sah beim Gegentreffer schlecht aus. Danach agierte Stuttgart weitestgehend souverän und kam zur Entscheidung: Nach einem sehenswerten Pass von Simon Terodde gelang Mané das 3:0 (67.). Später schoss Mané sogar noch sein zweites Tor (76.), das 4:0 war schließlich der Schlusspunkt. Aue verpasste den Anschluss trotz guter Möglichkeiten.

Würzburger Kickers - Fortuna Düsseldorf 0:0

Es dauerte fast 30 Minuten, ehe die Partie für Höhepunkte sorgte. In einer umkämpften Begegnung hatte Würzburgs Peter Kurzweg die erste nennenswerte Chance, er traf aus zehn Metern den rechten Pfosten (29.). Nur acht Minuten später hatten die Kickers erneut Aluminium-Pech. Ein Freistoß von Júnior Díaz aus 20 Metern berührte die Latte und flog knapp über das Tor von Michael Rensing.

Danach geriet der Fortuna-Keeper in den Mittelpunkt, als er nach einem Vorstoß von Tobias Schröck den Ball wohl knapp hinter der Linie stoppte. Tendenz: knapp drin. Allerdings war auch nach mehreren Zeitlupen nicht deutlich zu erkennen, ob der Ball mit vollem Umfang hinter der Linie aufkam. Schiedsrichter Florian Heft entschied gegen einen Treffer.

Nach dem Seitenwechsel waren die Kickers weiter das gefährlichere Team. Elia Soriano hatte mit vielversprechenden Szenen in der 48., 62., 77. und 85. Minute gleich vier Top-Chancen auf die Führung, einzig die Belohnung fehlte. Auch Düsseldorf tauchte noch einmal gefährlich vor dem Kickers-Tor auf (84.), doch es blieb beim 0:0. In der Tabelle stehen die Kickers als Achter und Düsseldorf mit Platz sechs im oberen Liga-Mittelfeld.

Arminia Bielefeld - VfL Bochum 1:0 (1:0)

Seit Jürgen Kramny in Bielefeld Trainer ist, läuft es für den Klub. In seinem dritten Spiel als Arminia-Coach feierte Kramny den zweiten Sieg. Damit rückt der Verein auf Platz 15 vor (14 Punkte). Bochum gerät nach dem vierten sieglosen Spiel in Serie allmählich in den Tabellenkeller, das Team steht mit 18 Punkten nur noch auf dem 13. Platz.

Andreas Voglsammer brachte Bielefeld mit einem kuriosen Treffer in Führung, er traf aus zehn Metern mit der Brust. Danach blieb Arminia bestimmend und geriet bis zur Pause nur noch einmal ernsthaft in Gefahr, als Bochums Pawel Dawidowicz den Ausgleich per Kopf knapp verfehlte (34.). Die zweite Hälfte blieb ereignisarm.

Hier finden Sie die Spielberichte zu den Partien vom Samstag, unter anderem mit dem Erfolg von 1860 München. Zur Übersicht auf die Freitagsspiele bitte hier entlang.