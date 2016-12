Zweite Liga Würzburg besiegt VfB, Hannover spielt remis

Würzburger Kickers - VfB Stuttgart 3:0 (2:0)

Zum Jahresende scheint dem VfB die Kraft auszugehen: Mit dem 0:3 in Würzburg musste Stuttgart nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen Hannover bereits zum zweiten Mal binnen einer Woche als Verlierer den Platz verlassen. In der Tabelle rutscht der VfB damit auf Platz drei ab, Aufsteiger Würzburg klettert auf Rang sechs.

Die Kickers begannen mutig und verteidigten anfangs sehr hoch. Mittelfeldspieler Rico Benatelli bugsierte den Ball zum 1:0 über die Linie, nachdem Valdet Rama mit einem Versuch aus kurzer Distanz zuvor noch an Mitchell Langerak gescheitert war. Vom australischen Schlussmann war der Ball an Ramas Schienbein geprallt und von dort an den Pfosten. Benatelli schaltete anschließend am schnellsten und staubte ab (27. Minute). In der Folge nutzte das Team von Bernd Hollerbach Stuttgarts Verunsicherung abermals aus und legte noch vor der Halbzeitpause nach: Clemens Schoppenhauer markierte aus dem Gewühl heraus den zweiten Treffer, nachdem der VfB zuvor einen Eckball nicht aus der Gefahrenzone klären konnte (40.). Im Anschluss an einen Konter umkurvte Nejmeddin Daghfous schließlich Langerak und stellte den Endstand her (79.).

Hannover 96 - SV Sandhausen 0:0

Unter den Augen ihres neuen Aufsichtsratsvorsitzenden Gerhard Schröder tat sich der Erstligaabsteiger aus Hannover gegen Sandhausen schwer. Der erste Durchgang bot den Zuschauern wenig, der SVS vergab vor dem Seitenwechsel bei einer Doppelchance durch Andrew Wooten (37.) und Jakub Kosecki (38.) noch die besten Torgelegenheiten. In der zweiten Hälfte übernahm 96 die Initiative, doch trotz drückender Überlegenheit ließ die Elf von Trainer Daniel Stendel auch beste Chancen ungenutzt. Erst verfehlte ein Distanzschuss von Manuel Schmiedebach sein Ziel (57.), später setzte der eingewechselte Niclas Füllkrug einen Fallrückzieher nur knapp neben das Tor (74.) ehe Waldemar Antons Kopfball von SVS-Keeper Marco Knaller pariert werden konnte (83.). Der Punkt reicht Hannover dennoch, um an Stuttgart vorbei auf Platz zwei zu ziehen. Auf den Herbstmeister aus Braunschweig hat 96 zwei Punkte Rückstand, Sandhausen liegt auf Platz neun im gesicherten Mittelfeld der Liga.

Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden 1:2 (0:1)

Dynamo begann gegen abwartende Bielefelder dominant und ging noch in der Anfangsviertelstunde in Führung: Angreifer Stefan Kutschke köpfte Dresdens dritten Eckball der Begegnung ins gegnerische Tor (14.). Den Hausherren, die engagierter aus der Halbzeitpause gekommen waren, gelang nach dem Wiederanpfiff der Ausgleich. Arminen-Kapitän Fabian Klos hatte vor dem 1:1 jedoch Glück, dass er den Ball unabsichtlich von seinem Gegenspieler vorgelegt bekam. Aus elf Metern ließ Bielefelds Top-Torjäger (jetzt fünf Saisontreffer) Dresdens Torwart Marvin Schwäbe keine Abwehrchance (55.). Allerdings reichte es für die Arminia nicht zum Punktgewinn. Neun Minuten vor Ende der regulären Spielzeit köpfte Pascal Testroet am langen Pfosten eine Kutschke-Flanke unbedrängt ins Netz und ermöglichte so Dynamos Sprung auf Platz sieben. Bielefeld steckt als 16. weiter im Abstiegskampf.