2. Fußball-Bundesliga Heidenheim nutzt Überzahl gegen Aue

Der 1. FC Heidenheim hat einen Fehlstart in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga vermieden. Das Team von Trainer Frank Schmidt setzte sich dank einer starken Schlussphase 2:1 (1:1) im Nachholspiel gegen Erzgebirge Aue durch und feierte damit nach dem 0:2 am vergangenen Wochenende bei Eintracht Braunschweig seinen ersten Saisonsieg. Aue, das am zweiten Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf 0:2 verloren hatte, steht am Tabellenende.

Zum Saisonstart vor anderthalb Wochen hatte ein heftiges Gewitter mit Starkregen und Hagel den beiden Teams nach nur zwölf Minuten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Beim zweiten Versuch gelang Marcel Titsch-Rivero wenige Minuten nach seiner Einwechslung in der 81. Minute der Siegtreffer für Heidenheim, das nach einer Gelb-Roten Karte für Dennis Kempe ab der 77. Minute in Überzahl agierte. Die Gastgeber waren in der 22. Minute durch Neuzugang Maximilian Thiel in Führung gegangen, ehe Cebio Souko neun Minuten später für die Gäste ausglich.

1. FC Heidenheim - Erzgebirge Aue 2:1 (1:1)

1:0 Thiel (22.)

1:1 Soukou (31.)

2:1 Titsch-Rivero (81.)

Heidenheim: Müller - Strauß, Beermann, Feick, Wittek - Griesbeck - Pusch (77. Titsch-Rivero), Thiel, Dovedan (64. Skarke), Schnatterer - Glatzel (57. Verhoek)

Aue: Männel - Kalig, Rapp, Kempe - Rizzuto (86. Ferati), Wydra, Fandrich, Hertner - Soukou (74. Maria), Köpke (78. Cacutalua), Nazarov

Schiedsrichter: Badstübner

Gelb-Rot: Kempe (77.)

Gelbe Karten: Wittek, Griesbeck / Kempe, Rizzuto

Zuschauer: 10.500