Kantersieg in Duisburg Kaiserslautern wahrt Chance auf Klassenerhalt

Der 1. FC Kaiserslautern schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf. Der Tabellenletzte gewann dank eines Dreierpacks von Osayamen Osawe (12. Minute/48./64.) sowie eines Treffers von Benjamin Kessel (84.) beim MSV Duisburg 4:1 (1:0). Damit verkürzte der Klub den Rückstand auf den Relegationsplatz zumindest vorübergehend auf fünf Punkte. Für Aufsteiger Duisburg war es die vierte Niederlage in Serie. Daran änderte auch der Treffer des eingewechselten Stanislav Iljutschenko (70.) nichts.

MSV Duisburg - 1. FC Kaiserslautern 1:4 (0:1)

0:1 Osawe (12.)

0:2 Osawe (48.)

0:3 Osawe (64.)

1:3 Iljutcenko (70.)

1:4 Kessel (84.)

Duisburg: Flekken - Hajri, Bomheuer, Nauber, Wolze - Schnellhardt (78. Gartner), Fröde - Engin (60. Oliveira Souza), Stoppelkamp - Tashchy (60. Iljutcenko), Onuegbu

Kaiserslautern: Marius Müller - Kessel, Correia, Vucur, Guwara - Seufert, Moritz - Mwene (83. Fechner), Borrello (46. Jenssen) - Spalvis (69. Altintop), Osawe

Schiedsrichter: Robert Schröder

Zuschauer: 18.273

Gelbe Karten: Hajri (12), Wolze (7) - Borrello (5), Spalvis (4), Mwene (7), Kessel (6)

Der 1. FC Nürnberg droht den Aufstieg in die Bundesliga noch zu verspielen. Der neunfach Deutsche Meister erreichte bei Dynamo Dresden zwar ein 1:1 (0:1), sie könnten nach ihrem fünften Spiel in Serie ohne Sieg aber am Sonntag von Holstein Kiel auf den dritten Tabellenplatz verdrängt werden. Aufsteiger Kiel spielt bei Arminia Bielefeld (13.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Dynamo Dresden - 1. FC Nürnberg 1:1 (1:0)

1:0 Benatelli (45.)

1:1 Behrens (52.)

Dresden: Schwäbe - Kreuzer, Jannik Müller, Franke, Heise - Marco Hartmann - Benatelli, Hauptmann - Horvath (70. Aosman), Duljevic (87. Röser) - Kone (76. Testroet)

Nürnberg: Bredlow - Valentini, Margreitter, Ewerton, Leibold - Erras - Möhwald, Behrens - Palacios (78. Tobias Werner), Stefaniak (60. Löwen) - Salli (70. Zrelak)

Schiedsrichter: Bibiana Steinhaus

Zuschauer: 30.765

Gelbe Karten: Kone, Kreuzer (7) - Ewerton (5), Stefaniak, Leibold (4), Möhwald (3), Valentini (6)

1. FC Heidenheim - FC Ingolstadt 1:2 (0:0)

0:1 Cohen (62.)

0:2 Leipertz (67.)

1:2 Thiel (80.)

Heidenheim: Kevin Müller - Sessa (74. Thomalla), Mathias Wittek, Beermann, Feick - Griesbeck (74. Dovedan), Theuerkauf - Schnatterer, Pusch (59. Lankford), Thiel - Verhoek

Ingolstadt: Nyland - Levels, Schröck, Matip, Gaus - Cohen, Träsch - Pledl (72. Morales), Kittel (90.+2 Wahl), Leipertz - Moritz Hartmann (77. Kutschke)

Schiedsrichter: Martin Thomsen

Zuschauer: 11.300

Gelbe Karten: Träsch (5), Gaus (8)