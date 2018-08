Der 1. FC Köln hat nach einem Auswärtssieg gegen Bochum und einem Remis gegen Union Berlin am dritten Spieltag der 2. Liga gegen Erzgebirge Aue 3:1 (1:1) gewonnen. Simon Terodde hatte den FC zunächst in Führung gebracht (26. Minute). Aue konnte durch einen Treffer durch Clemens Fandrich (29.) zwischenzeitlich ausgleichen. In der 69. Minute traf Terodde zum zweitem Mal per Kopf, bevor er mit seinem dritten Tor (89.) für die Entscheidung und den ersten Heimsieg für die Kölner sorgte. Der FC übernimmt damit vorläufig die Tabellenführung (sieben Punkte).

1. FC Köln - Erzgebirge Aue 3:1 (1:1)

1:0 Terodde (26.)

1:1 Fandrich (29.)

2:1 Terodde (69.)

3:1 Terodde (89.)

Köln: Timo Horn - Risse (90. Salih Özcan), Mere, Czichos, Jannes Horn - Hector - Schaub, Koziello (55. Guirassy) - Clemens (75. Höger), Drexler - Terodde

Aue: Männel - Cacutalua, Tiffert, Rapp - Kalig (78. Nazarov), Fandrich, Riese, Dennis Kempe - Hochscheidt (56. Rizzuto), Bertram - Testroet (70. Hemmerich)

Gelbe Karten: Czichos - Riese, Dennis Kempe, Tiffert, Rapp

Schiedsrichter: Marco Fritz

Zuschauer: 48.000

Fürth hat in seinem Heimspiel gegen Aufsteiger SC Paderborn 2:2 (0:0) Remis gespielt. Die Torschützen für die Gastgeber waren Tobias Mohr (55.) und Daniel Keita-Ruel (84.). Paderborn spielte in der zweiten Hälfte in Unterzahl: Mohamed Dräger sah wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (45.+1.). Philipp Klement (89.) gelang in der Schlussphase das Anschlusstor für die Gäste, bevor Lukas Boeder in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte (90.+1). Nach dem unglücklichen Aus im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund, in der beide BVB-Treffer jeweils in der Nachspielzeit fielen, musste Fürth auch gegen Paderborn den Sieg in letzter Minute aus der Hand geben. Mit fünf Punkten liegt die Spielvereinigung aktuell auf dem fünften Platz, Paderborn auf Rang sieben (vier Punkte).

SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn 2:2 (0:0)

1:0 Mohr (55.)

2:0 Keita-Ruel (84.)

2:1 Klement (89.)

2:2 Boeder (90.+1)

Fürth: Sascha Burchert - Sauer, Maloca, Caligiuri, Maximilian Wittek (83. Omladic) - Gugganig - Atanga (17. Raum), Ernst, Green (88. Shawn Parker), Mohr - Keita-Ruel

Paderborn: Zingerle - Dräger, Hünemeier, Strohdiek, Collins - Gjasula (82. Zolinski), Klement - Antwi-Adjej, Schwede (61. Tekpetey) - Ritter (46. Boeder), Michel

Gelb-Rot: Dräger (45.+1)

Gelbe Karten: Sauer - Schwede

Schiedsrichter: Tobias Reichel (Stuttgart)

Zuschauer: 7480

1. FC Magdeburg - FC Ingolstadt 1:1 (1:1)

1:0 Erdmann (29.)

1:1 Kittel (43.)

Magdeburg: Fejzic - Handke, Erdmann, Müller (69. Schäfer) - Butzen, Rother, Preißinger, Ignjovski - Türpitz, Beck (85. Berisha), Costly (79. Niemeyer).

Ingolstadt: Knaller - Ananou (30. Neumann), Matip, Gimber, Galvao - Schröck, Kerschbaumer - Pledl, Kittel (83. Osawe), Röcher - Kutschke (69. Benschop).

Gelbe Karten: Preißinger, Rother, Erdmann - Ananou (2), Kutschke, Pledl (2)

Schiedsrichter: Thorben Siewer (Olpe)

Zuschauer: 18.913