2. Fußball-Bundesliga Nürnberg dreht Duell gegen Bochum

Der 1. FC Nürnberg hat zum Abschluss des 7. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga den VfL Bochum 3:1 (1:1) besiegt und schob sich damit auf Rang vier vor. Mit 13 Punkten sind die Nürnberger nur noch einen Punkt von einem direkten Aufstiegsplatz entfernt, die mit großen Ambitionen in die Saison gestarteten Bochumer belegen mit nur sieben Punkten den 14. Tabellenplatz.

Dimitrios Diamantakos (13. Minute) hatte Bochum per Handelfmeter in Führung gebracht, nachdem Nürnbergs Enrico Valentini ungelenk im Strafraum den Arm gehoben hatte, um Abseits zu reklamieren und angeschossen worden war. Eduard Löwen (28.), Hanno Behrens (52.) und Mikael Ishak (86.) per Nachschuss nach vergebenem Handelfmeter drehten das Spiel aus Sicht der Nürnberger.

1. FC Nürnberg - VfL Bochum 3:1 (1:1)

0:1 Diamantakos (13., Handelfmeter)

1:1 Löwen (28.)

2:1 Behrens (52.)

3:1 Ishak (86.)

Nürnberg: Bredlow - Valentini, Mühl, Ewerton, Leibold - Erras - Behrens, Löwen - Hufnagel (56. Salli), Ishak (90. Teuchert), Tobias Werner (70. Möhwald)

Bochum: Dornebusch - Celozzi, Fabian, Leitsch, Soares (83. Hinterseer) - Losilla, Tesche (63. Wurtz) - Sam (70. Gündüz), Stöger, Kruse - Diamantakos

Schiedsrichter: Florian Heft

Besondere Vorkommnisse: Ishak (1. FC Nürnberg, 86.) verschießt Handelfmeter

Gelbe Karten: - Stöger, Losilla

Zuschauer: 21.872