2. Fußball-Bundesliga Ishak schießt Nürnberg auf Rang drei

Der 1. FC Nürnberg hat Union Berlin von Platz drei der Tabelle verdrängt. Das Team von Trainer Michael Köllner gewann am 15. Spieltag bei Eintracht Braunschweig 3:2 (1:1). Mikael Ishak avancierte mit zwei Treffern (68. Minute/ 83.) zum Matchwinner. Die Eintracht hat den Anschluss an die Aufstiegsränge damit endgültig verloren. In der laufenden Saison hat das Team erst drei Spiele gewinnen können.

Eintracht Braunschweig - 1. FC Nürnberg 2:3 (1:1)

0:1 Behrens (36.)

1:1 Khelifi (38.)

2:1 Abdullahi (64.)

2:2 Ishak (68.)

2:3 Ishak (83.)

Braunschweig: Fejzic - Sauer (74. Becker), Valsvik, Breitkreuz, Reichel - Samson, Kijewski - Khelifi, Hochscheidt (74. Schönfeld), Hernandez - Abdullahi

Nürnberg: Bredlow - Kammerbauer (73. Petrak), Margreitter, Ewerton, Valentini - Löwen (74. Sepsi) - Behrens, Möhwald - Hufnagel (67. Werner), Salli - Ishak

Gelbe Karten: Reichel, Hochscheidt - Kammerbauer, Ishak, Margreitter

Schiedsrichter: Sören Storks

Zuschauer: 21.000

Holstein Kiel - FC Ingolstadt 0:0

Kiel: Kronholm - Herrmann, Schmidt, Czichos, van den Bergh - Kinsombi - Schindler, Mühling, Drexler, Lewerenz - Ducksch

Ingolstadt: Nyland - Levels, Matip, Wahl, Gaus - Träsch - Christiansen (67. Cohen), Morales - Pledl, Kittel - Lezcano (74. Kutschke)

Gelbe Karten: Kinsombi - Lezcano, Cohen

Schiedsrichter: Harm Osmers

Zuschauer: 11.000

Dank einer starken ersten Hälfte hat Jahn Regensburg den sechsten Saisonsieg gefeiert. Gegen den MSV Duisburg sorgten Marco Grüttner (8.), Jonas Nietfeld (27.), Marc Lais (39.) früh für die Entscheidung. Regensburg springt durch den Erfolg auf Rang acht (19 Punkte), Duisburg ist Zehnter (19).

SSV Jahn Regensburg - MSV Duisburg 4:0 (2:0)

1:0 Grüttner (8.)

2:0 Nietfeld (27.)

3:0 Lais (39.)

4:0 Mees (87.)

Regensburg: Pentke - Saller, Nachreiner, Knoll, Nandzik - Lais, Geipl - Stolze (68. Mees), Adamyan - Grüttner, Nietfeld (66. George)

Duisburg: Flekken (46. Zeaiter) - Hajri, Bomheuer, Nauber, Wolze - Schnellhardt, Albutat - Oliveira Souza (53. Engin), Stoppelkamp - Tashchy, Iljutcenko (73. Onuegbu)

Gelbe Karten: Nietfeld, Mees - Wolze, Schnellhardt

Schiedsrichter: Alexander Sather

Zuschauer: 8500