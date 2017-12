2. Fußball-Bundesliga Bielefeld schießt St. Pauli tiefer in die Krise

Arminia Bielefeld hat den Anschluss an die oberen Tabellenplätze hergestellt. Das Team von Trainer Jeff Saibene bezwang den FC St. Pauli am 16. Spieltag in einer einseitigen Partie 5:0 (1:0). Die Hamburger haben damit neun Gegentore in fünf Tagen kassiert, ohne ein einziges zu erzielen. Für Bielefeld trafen Leandro Putaro (38. Minute), Florian Dick (53.), Florian Hartherz (62.), Konstantin Kerschbaumer (77.) und Fabian Klos (85.) einen Tag vor seinem 30. Geburtstag. St. Pauli (20 Punkte) liegt auf Rang neun nur noch drei Punkte vor dem Relegationsplatz.

Arminia Bielefeld - FC St. Pauli 5:0 (1:0)

1:0 Putaro (38.)

2:0 Dick (53.)

3:0 Hartherz (62.)

4:0 Kerschbaumer (77.)

5:0 Klos (85.)

Bielefeld: Ortega - Dick, Börner, Salger, Hartherz - Prietl, Schütz - Putaro (68. Weihrauch), Kerschbaumer - Klos, Voglsammer

St. Pauli: Himmelmann - Zander, Sobiech, Avevor, Buballa - Flum, Buchtmann - Sobota (59. Bouhaddouz), Sahin - Möller Daehli - Schneider

Schiedsrichter: Robert Kempter

Zuschauer: 23.000

Gelbe Karten: Börner

DPA Duell zwischen Heidenheims Maximilian Thiel (l.) Lauterns Vucur Stipe

1. FC Heidenheim - 1. FC Kaiserslautern 3:2 (0:0)

1:0 Wittek (56.)

1:1 Spalvis (57.)

2:1 Schnatterer (68. Foulelfmeter)

2:2 Feick (80. Eigentor)

3:2 Schnatterer (90.+1)

Heidenheim: K. Müller - Philp (84. Kraus), Wittek, Beermann, Feick - Titsch-Rivero (53. Pusch), Theuerkauf - Schnatterer, Thiel - Verhoek (73. Dovedan), Glatzel

Kaiserslautern: M. Müller (23. Sievers) - Kessel, Vucur, Ziegler, Abu Hanna (49. Shipnoski) - Moritz, Seufert (78. Müsel) - Mwene, Borrello - Spalvis, Andersson

Schiedsrichter: René Rohde

Zuschauer: 12.000

Gelbe Karten: Wittek, Theuerkauf - Abu Hanna, Seufert, Shipnoski

Rote Karte: Spalvis (66.)