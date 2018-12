2. Bundesliga Arminia Bielefeld trennt sich von Trainer Saibene

Jeff Saibene ist nicht mehr Trainer von Arminia Bielefeld. Auch Co-Trainer Carsten Rump wurde von seinen Aufgaben entbunden. Über die künftige Besetzung der Posten äußerte sich der Klub zunächst nicht.

Der DSC Arminia Bielefeld hat am heutigen Montagmittag Cheftrainer Jeff Saibene und Co-Trainer Carsten Rump von ihren Aufgaben entbunden. Weitere Infos gibt es hier: https://t.co/qe65440lLV pic.twitter.com/IJjqCTXH7m — DSC ArminiaBielefeld (@arminia) 10. Dezember 2018

Die Arminia kam am gestrigen Sonntag über ein 1:1 (0:0) gegen den Tabellenvorletzten Sandhausen nicht hinaus und ist mit 15 Punkten aktuell 14. Das Team von Saibene hatte seit zehn Pflichtspielen nicht mehr gewonnen.

Der 50-Jährige hatte den Trainerposten in Bielefeld im März 2017 übernommen und den Klub vor dem Abstieg bewahrt. Die vergangene Saison beendete die Arminia als Tabellenvierter.

"In dieser Spielzeit ist die erhoffte sportliche Entwicklung leider ausgeblieben. Wir sehen das Erreichen unserer Ziele als gefährdet an", schreibt Samir Arabi, Arminia-Geschäftsführer Sport auf der Webseite des Klubs.

"Ich bedanke mich bei der Mannschaft, dem Klub und den Fans von Arminia Bielefeld für eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit", schrieb Saibene. "Die Erinnerungen an meine Zeit in Bielefeld sind absolut positiv, weil wir uns gemeinsam aus einer schwierigen Situation gerettet und in der Liga stabilisiert haben."