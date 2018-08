Erster Sieg am zweiten Spieltag der Zweiten Fußball-Bundesliga: Aufsteiger Paderborn ist beim Erfolg gegen Jahn Regensburg durch einen Treffer von Klaus Gjasula in der 31. Minute in Führung gegangen. Der 28-Jährige köpfte in seinem ersten Spiel für die Hausherren einen Eckball ins Tor (31. Minute). Mit dem 2:0 durch Philipp Klement (61.) machte Paderborn den Sieg perfekt. Am ersten Spieltag hatten die Paderborner 1:2 (1:1) gegen Darmstadt verloren.

SC Paderborn 07 - Jahn Regensburg 2:0 (1:0)

1:0 Klaus Gjasula (31.)

2:0 Philipp Klement (61.)

Paderborn: Zingerle - Dräger (80. Boeder), Schonlau (85. Hünemeier), Strohdiek, Collins - Gjasula, Klement - Schwede, Antwi-Adjej - Tekpetey (75. Ritter), Michel

Regensburg: Pentke - Saller, Sörensen, Correia (62. Nandzik), Föhrenbach - Lais (67. Nietfeld), Geipl - George, Adamyan - Grüttner, Vrenezi (70. Al Ghaddioui)

Schiedsrichter: Robert Kampka

Gelbe Karten: Michel - Grüttner, Correia, Nandzik, Saller

Zuschauer: 9000

Greuther Fürth war gegen den FC Ingolstadt in den ersten Minuten das bessere Team, konnte der Ingolstädter Offensive dann aber wenig entgegensetzen. Nach zwei guten Chancen von Darío Lezcano (13., 20. nach Freistoß) vergab Sonny Kittel in der 24. Minute die Möglichkeit zur Führung für die Hausherren, als er einen Abpraller frei stehend neben das Tor schoss.

Nach dem Pausenpfiff machten die Ingolstädter weiter wie zuvor: Im Fünfmeterraum kam Lezcano frei zum Abschluss und vergab seine dritte große Torchance (52.). Die Fürther machten es besser, als Lukas Gugganig wenig später per Kopf für die Spielvereinigung traf (56.). Mit dem Ausgleich durch Thorsten Röcher (71.) konnten die Gastgeber ihre zweite Saisonniederlage noch abwenden.

Damit beendete Fürth seine Torlos-Serie gegen Ingolstadt. In den jüngsten sieben Liga-Duellen blieben die Schanzer ohne Gegentor, fünfmal gingen sie dabei zudem als Sieger vom Platz.

FC Ingolstadt - SpVgg Greuther Fürth 1:1 (0:0)

0:1 Lukas Gugganig (56.)

1:1 Thorsten Röcher (71.)

Ingolstadt: Knaller - Ananou, Matip, Gimber, Galvao - Schröck, Kerschbaumer - Pledl (75. Diawusie), Kittel (85. Leipertz), Röcher - Lezcano (66. Kutschke)

Fürth: Burchert - Hilbert, Maloca, Magyar, Wittek - Gugganig, Omladic (46. Mohr) - Atanga (90.+4 Bauer), Green (87. Reese), Ernst - Keita-Ruel

Schiedsrichter: Markus Schmidt

Gelbe Karten: Ananou - Gugganig, Magyar, Maloca

Zuschauer: 7500