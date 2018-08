These 1: In der kommenden Saison wird es in der 2.Liga einen klaren Auf-und Abstiegskampf geben.

Die vergangene Saison in der 2. Liga war kurios: Die halbe Liga steckte bis zum Schluss im Abstiegskampf und auch das Rennen um die vorderen Plätze war bis zum Ende spannend. In der kommenden Saison dürfte die 2. Bundesliga dagegen ein klares Gesamtbild abgeben.

In puncto Aufstiegskampf gibt es zwei klare Favoriten. Die beiden Absteiger aus der Bundesliga, der Hamburger SV und der 1. FC Köln, dürften die ersten beiden Plätze wohl unter sich ausmachen. Allein die Marktwerte ihrer Kader übertreffen die der anderen KIubs weit.Laut Transfermarkt.de kommt das komplette Team der Kölner auf einen Marktwert von 75,18 Millionen Euro, das des HSV auf 53,5 Millionen. Der Vorjahresdritte aus Kiel liegt mit 13,6 Millionen weit dahinter.

Dazu kommt die große Erfahrung bei beiden Mannschaften. Mit Jonas Hector, Timo Horn, Marco Höger und Marcel Risse haben sich bei den Kölnern gleich vier Führungskräfte dazu entschlossen, mit ihrem Verein in die Zweitklassigkeit zu gehen. Bei der Elf von Christian Titz sind Lewis Holtby, Aaron Hunt, Nachwuchsstürmer Jann-Fiete Arp und Gotoku Sakai an Bord geblieben. Die Rahmenbedingungen für den direkten Wiederaufstieg der beiden Traditionsvereine stimmen.

Mit dem 1.FC Magdeburg und dem SC Paderborn starten zwei Aufsteiger ihr Zweitligaabenteuer, bei denen bis auf wenige Ausnahmen noch nicht allzu viele Spieler Erfahrung in der neuen Spielklasse aufweisen können. Der Qualitätsnachweis steht hier noch aus. Dazu kommen Vereine wie der FC St. Pauli, der SV Sandhausen und der Tabellensechzehnte der Vorsaison, Erzgebirge Aue, die sich kaum verstärkt haben. Aue hat zudem noch seinen besten Stürmer und Klassenerhaltsgaranten Pacal Köpke an Hertha BSC abgegeben. Leicht wird es für diese fünf Teams nicht werden.

These 2: Der FC St. Pauli wird es schwer haben, sich in der 2.Bundesliga zu halten

Bereits in der vergangenen Saison kämpfte der FC St. Pauli um den Klassenerhalt und konnte sich erst am 33. Spieltag durch einen Sieg gegen Arminia Bielefeld retten. Personell hat sich beim Klub seither wenig getan. Den Abschied von Lasse Sobiech zum 1.FC Köln soll der Regensburger Marvin Knoll kompensieren.

Ob es für den FC St. Pauli reicht, ausschließlich einen Ersatz für Sobiech verpflichtet zu haben, ist fraglich. Immerhin haben im Vorjahr nur fünf Teams mehr Gegentore kassiert. Offensiv sieht es am Millerntor sogar noch düsterer aus. Gemeinsam mit dem SV Sandhausen und Erzgebirge Aue teilen sich die Kiezkicker den Titel "schlechtester Angriff in der 2.Bundesliga". St. Pauli wird bis zum Saisonende gegen den Abstieg spielen.

These 3: Holstein Kiel könnte erneut um den Relegationsplatz mitspielen - oben oder unten

Getty Images Kiel-Trainer Tim Walter

Für Holstein Kiel war die zurückliegende Saison erfolgreich - Platz drei als Aufsteiger. In den Relegationspartien unterlagen sie schließlich dem VfL Wolfsburg und verpassten somit den Durchmarsch in die Fußball-Bundesliga.

Die Folge war ein Verkauf der Kieler Leistungsträger. Mit Dominick Drexler, Rafael Czichos und Top-Stürmer Marvin Ducksch stehen dem neuen Kieler Trainer Tim Walter gleich drei Leistungsträger aus der zurückliegenden Saison nicht mehr zur Verfügung. Neu dazugekommen sind neben Jonas Meffert, der bislang beim Karlsruher SC Zweitligaerfahrung sammeln konnte, Stefan Thesker von Twente Enschede und WM-Fahrer Lee Jae Song, der von Jeonbuk Motors zu Holstein Kiel gewechselt ist.

Ansonsten haben sich vor allem Nachwuchsspieler den Kielern angeschlossen, die sich auf eine Saison des Umbruchs einstellen müssen. Ein Blick in die Historie zeigt: Die Spielzeit nach einem dritten Platz und einem verpassten Aufstieg war in den seltensten Fällen eine sorgenfreie für den jeweiligen Verein. Zuletzt traf es Eintracht Braunschweig. Nachdem die Braunschweiger in der Saison 2016/2017 noch um den Aufstieg mitspielten, stiegen sie in der zurückliegenden Saison aus der 2.Liga ab. Eine Warnung für Holstein Kiel.