2. Fußball-Bundesliga Darmstadts Sieglos-Serie setzt sich fort

Dynamo Dresden hat das Sachsenderby am 16. Spieltag souverän gewonnen. Das Team von Trainer Uwe Neuhaus bezwang den FC Erzgebirge Aue nach einer starken Vorstellung 4:0 (2:0). Die Tore erzielten Lucas Röser (21. Minute), Rico Benatelli (44.) Florian Ballas (47.) und Erich Berko (75.). Dresden springt durch den fünften Saisonerfolg auf Rang elf, Aue liegt mit 18 Punkten nur noch einen Punkt vor dem Relegationsplatz, den nun Darmstadt 98 belegt.

Dynamo Dresden - Erzgebirge Aue 4:0 (2:0)

1:0 Röser (21.)

2:0 Benatelli (44.)

3:0 Ballas (47.)

4:0 Berko (75.)

Dresden: Schwäbe - Heise, Ballas, Jannik Müller, Seguin - Hauptmann, Marco Hartmann, Benatelli - Duljevic, Röser, Berko

Aue: Männel - Rapp, Rizzuto, Kalig, Hertner (52. Kempe) - Wydra, Tiffert, Fandrich, Riese (46. Kvesic) - Nazarov, Köpke (69. Bertram)

Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Zuschauer: 31.000

Gelbe Karten: Ballas, Hartmann - Riese, Rapp

DPA Dimitrij Nazarov (l.) und die Dresdner Niklas Hauptmann (Mitte) und Rico Benatelli (r.)

Darmstadt 98 steckt weiter in einer sportlichen Krise. Gegen Jahn Regensburg kassierte der Klub eine 0:1-Niederlage. Damit hat der Aufsteiger zum zehnten Mal in Folge nicht gewinnen können. Der letzte Erfolg gelang am 17. September, damals hatten die Lilien 4:3 gegen Arminia Bielefeld gewonnen. Regensburg gewann dank des Treffers von Marco Grüttner (52.) und ist nun Siebter. Darmstadt liegt auf dem Relegationsplatz.

Darmstadt 98 - Jahn Regensburg 0:1 (0:0)

0:1 Grüttner (52.)

Darmstadt: Heuer Fernandes - Steinhöfer, Banggaard, Sulu, Holland - Altintop, Kamavuaka - Kempe, Bezjak, Mehlem (58. Platte) - Boyd (58. Sobiech)

Regensburg: Pentke - Saller, Nachreiner, Knoll, Nandzik - Gimber (76. Sörensen), Lais - Stolze, Adamyan (45. George) - Grüttner, Nietfeld

Schiedsrichter: Sven Waschitzki

Zuschauer: 15.000

Gelbe Karten: Kamavuaka, Stark - George

VfL Bochum - Union Berlin 2:1 (1:1)

0:1 Polter (4.)

1:1 Stöger (40.)

2:1 Hinterseer (87.)

Bochum: Dornebusch - Gyamerah, Celozzi, Bastians, Soares - Sam, Losilla, Janelt - Hinterseer, Stöger, Wurtz

Berlin: Busk - Trimmel, Leistner, Torrejon, Pedersen - Kroos (64. Fürstner), Hartel (75. Kreilach), Prömel, Gogia - Hedlund (69. Skrzybski), Polter

Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck

Zuschauer: 15.000

Gelbe Karten: Janelt, Sam - Trimmel, Hedlund