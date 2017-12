2. Fußball-Bundesliga Braunschweig beendet Ingolstadts Serie

Die Aufholjagd des FC Ingolstadt in der 2. Fußball-Bundesliga ist von Braunschweig gestoppt worden. Die auswärts bislang sieglose Eintracht gewann am Montagabend in Ingolstadt 2:0 (0:0). Suleiman Abdullahi (65. Minute) und Hendrick Zuck (76.) erzielten die Tore für das Team von Torsten Lieberknecht. Der Schlüssel dabei: enorme Effizienz.

Vom Start weg hatte Ingolstadt die besseren Gelegenheiten. Doch Hauke Wahl (1.), Almog Cohen (33.), Stefan Kutschke (44.) und Alfredo Morales (55.), sie alle scheiterten vor dem Braunschweiger Tor. Gerade als es schien, der FCI könne nochmal den Druck auf die gegnerische Defensive erhöhen, traf die Eintracht zur Führung: Nach einem Freistoß von Jan Hochscheidt erzielte Abdullahi aus der Drehung das 1:0. Wenig später entschied Zuck akrobatisch die Partie, als er im Fallen nach Vorarbeit Abdullahis traf.

"Wir haben uns heute das geholt, was wir in den letzten Spielen nicht bekommen haben. Das Glück ist ein Stück weit zurückgekommen", sagte Eintracht-Trainer Lieberknecht. "Wir waren klar überlegen", sagte FCI-Coach Stefan Leitl: "Ich bin überzeugt, dass wir das schnell abstreifen."

In der Tabelle verbesserte sich Braunschweig durch den ersten Erfolg nach vier Spielen auf Platz neun. Ingolstadt verlor erstmals nach sieben Partien und ist Sechster.

FC Ingolstadt - Eintracht Braunschweig 0:2 (0:0)

0:1 Abdullahi (65.)

0:2 Zuck (76.)

Ingolstadt: Nyland - Levels, Matip, Wahl, Gaus - Träsch - Cohen, Morales (69. Leipertz) - Pledl (69. Lezcano), Kutschke, Kittel. - Trainer: Leitl

Braunschweig: Fejzic - Kijewski, Breitkreuz, Valsvik, Reichel - Samson - Zuck, Hochscheidt (83. Nkansah), Khelifi (46. Moll) - - Hernández (77. Yildirim), Abdullahi. - Trainer: Lieberknecht

Schiedsrichter: Kampka (Mainz)

Zuschauer: 8714

Gelbe Karten: Cohen (5), Träsch (3) - Breitkreuz (2), Reichel (5), Zuck (4), Fejzic (2)