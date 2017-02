Zweite Liga St. Pauli besiegt Eintracht Braunschweig und bleibt Letzter

Eintracht Braunschweig - FC St. Pauli 1:2 (0:1)

Die Partie begann für den FC St. Pauli mit einer Premiere: Erstmals in dieser Saison erzielte das Team von Trainer Ewald Lienen ein Kopfballtor. Nach einer Ecke von Cenk Sahin setzte sich Lasse Sobiech gegen Patrick Schönfeld durch und traf zur Führung (7. Minute). Domi Kumbela hätte nach 20 Minuten freistehend aus wenigen Metern für den Ausgleich sorgen müssen. Der Angreifer traf den Ball nach Vorlage von Schönfeld jedoch nicht richtig, und St. Pauli-Keeper Philipp Heerwagen parierte.

In der zweiten Hälfte war Braunschweig das bessere Team, allerdings fehlten klare Torchancen. St. Pauli verteidigte die Führung und konterte - mit Erfolg: Sahin wurde von Johannes Flum in Richtung des Braunschweiger Strafraums geschickt und schloss souverän zum 2:0 ab (72.). In der Nachspielzeit traf der Braunschweiger Suleiman Abdullahi zum 1:2-Endstand (90.+7). In der Tabelle bleiben die Hamburger trotzdem Tabellenletzter, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt drei Punkte. Braunschweig ist nach der Niederlage vom zweiten auf den dritten Rang abgerutscht. Am Montagabend kann der VfB Stuttgart im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (20.15 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) die Tabellenführung von Hannover 96 übernehmen.

Union Berlin - Dynamo Dresden 0:0

Das chancenarme Ost-Derby spielte sich lange Zeit zwischen den Strafräumen ab und war von Zweikämpfen geprägt. Das Highlight der Partie war ein Lattenschuss von Unions Simon Hedlund (56.). Berlin bleibt nach dem Remis weiter auf dem vierten Tabellenplatz, Dresden liegt einen Platz dahinter auf Rang fünf.

VfL Bochum - Karlsruher SC 1:1 (0:0)

Peniel Mlapa hatte Mitte der ersten Hälfte die erste gute Chance der Partie. Der Angreifer köpfte nach einer Flanke von Görkem Saglam über das Tor der Karlsruher (22.). Im zweiten Durchgang war Karlsruhe jedoch das bessere Team und ging durch ein Kopfballtor von Stefan Mugosa in Führung (72.). Wenige Minuten später egalisierte Johannes Wurtz das Ergebnis zum 1:1-Endstand (85.). Karlsruhe bleibt auf dem 15. Tabellenplatz, Bochum fällt vom elften auf den zwölften Rang.