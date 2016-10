2. Fußball-Bundesliga St. Pauli verliert in letzter Minute

Der FC St. Pauli hat trotz einer frühen Führung die nächste Niederlage kassiert. Im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue verlor das Team von Trainer Ewald Lienen zum Auftakt des neunten Spieltags 1:2 (1:1).

Die Partie begann mit einem Traumstart für St. Pauli: Bereits in der zweiten Minute brachte Aues Steve Breitkreuz seinen Gegenspieler Jeremy Dudziak im Strafraum zu Fall. Marvin Duksch verwandelte den fälligen Elfmeter sicher (3. Minute). Noch vor der Pause glichen die Gäste jedoch aus. Cebio Soukou setzte sich auf rechts durch, Pascal Köpke vollstreckte in der Mitte mit der Hacke zu seinem fünften Saisontor (39.).

In der zweiten Hälfte hatte Aue Glück: Wieder brachte Breitkreuz seinen Gegner, diesmal Aziz Bouhaddouz, im Strafraum zu Boden, diesmal blieb der Elfmeterpfiff aus (73.). Breitkreuz war es schließlich auch, der in der 90. Minuten doch noch für den Sieg der Gäste sorgte: Er köpfte eine Freistoßflanke zum 2:1 ein. St. Pauli wartet damit seit fünf Spielen auf einen Sieg und bleibt Schlusslicht der Tabelle.

Arminia Bielefeld - Würzburger Kickers 0:1 (0:0)

Der Tabellenfünfte Würzburg war als Favorit nach Bielefeld gereist und hatte in der ersten Hälfte die größte Torchance, Felix Müller scheiterte jedoch am gut reagierenden Bielefeld-Torwart Wolfgang Hesl (29.). Der Würzburger Siegtreffer fiel erst spät in der zweiten Hälfte: Nejmeddin Daghfous vollendete einen Konter zum 1:0 (82.) und schoss die Kickers damit vorerst auf Rang drei. Bielefeld bleibt punktgleich mit St. Pauli auf dem vorletzten Tabellenplatz.

VfL Bochum - SV Sandhausen 2:2 (0:1)

Ein Abwehrfehler ermöglichte den Gästen in der ersten Hälfte die Führung. Russell Canouse, Leihspieler aus Hoffenheim, verlängerte den Ball bei einem Abwehrversuch unglücklich, Sandhausens Jakub Kosecki bediente Lucas Höler, der sicher vollstreckte (30.). Per Standardsituation legte der SVS in der zweiten Hälfte nach: Den Freistoß von Leart Paqarada verlängerte Tim Knipping per Kopf in die lange Ecke (55.).

Innerhalb von 57 Sekunden kam Bochum jedoch zum Ausgleich: Erst köpfte Tim Hoogland das Anschlusstor, weil Sandhausens Torwart Marco Knaller eine hohe Hereingabe von außen unterschätzte (60.). Dann traf Johannes Wurtz mit einem Schuss in die rechte Ecke zum 2:2 (61.).

