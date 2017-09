2. Fußballbundesliga Düsseldorf erobert die Tabellenführung

Fortuna Düsseldorf hat in der Zweiten Bundesliga den Sprung auf Platz eins geschafft. Die Mannschaft von Friedhelm Funkel fuhr am siebten Spieltag ihren fünften Saisonerfolg ein. Gegen den Aufsteiger aus Regensburg, der in der Tabelle auf Platz 16 abgerutscht ist, reichte Düsseldorf das erste Saisontor von Mittelstürmer Emir Kujovic per Abstauber zum Sieg (54. Minute).

Fortuna Düsseldorf - Jahn Regensburg 1:0 (0:0)

1:0 Kujovic (54.)

Düsseldorf: Wolf - Schauerte, Ayhan, Bormuth, Gießelmann - Raman (70. Zimmer), Neuhaus, Sobottka, Fink - Nielsen (77. Hennings), Kujovic

Regensburg: Pentke - Saller, Sörensen, Knoll, Nandzik - Geipl, Lais - George (46. Adamyan), Mees - Grüttner, Nietfeld (64. Stolze)

Schiedsrichter: Robert Kempter

Zuschauer: 18.000

Gelbe Karten: Sobottka, Neuhaus, Fink - Saller, Grüttner

DPA Heidenheims Robert Glatzel (l.) scheitert an Daniel Heuer Fernandes

In einer umkämpften Partie hat der SV Darmstadt in der Schlussphase einen Punkt beim FC Heidenheim gerettet. Zwar gingen die Hausherren zweimal in Führung, doch der Bundesliga-Absteiger hatte immer eine Antwort parat: In der ersten Hälfte glich Sturm-Zugang Artur Sobiech die Heidenheimer Führung durch Nikola Dovedan nur drei Minuten später aus. Lilien-Kapitän Aytac Sulu sorgte dann für den Punkt fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit, als er einen Eckball von Tobias Kempe ins gegnerische Tor köpfte.

1. FC Heidenheim - Darmstadt 98 2:2 (1:1)

1:0 Dovedan (32.)

1:1 Sobiech (35.)

2:1 Halloran (60.)

2:2 Sulu (85.)

Heidenheim: Eicher - Busch, Mathias Wittek, Beermann, Feick - Griesbeck, Theuerkauf - Pusch (58. Halloran), Dovedan, Schnatterer (82. Titsch-Rivero) - Glatzel (71. Thiel)

Darmstadt: Heuer Fernandes - Sirigu (64. Steinhöfer), Höhn, Sulu, Holland - Kamavuaka (70. Stark), Altintop - Großkreutz (77. von Haacke), Tobias Kempe, Platte - Artur Sobiech

Schiedsrichter: Patrick Alt

Zuschauer: 11.000

Gelbe Karten: Wittek, Griesbeck / Altintop, Sulu, Höhn, von Haacke, Steinhöfer

DPA Braunschweigs Louis Samson (l-r), Domi Kumbela und Salim Khelifi freuen sich über das 3:0

Eintracht Braunschweig - SpVgg Greuther Fürth 3:0 (2:0)

1:0 Nyman (23.)

2:0 Baffo (28.)

3:0 Kumbela (79.)

Braunschweig: Fejzic - Becker, Baffo, Valsvik, Reichel - Samson, Boland - Khelifi (80. Hochscheidt), Yildirim (69. Moll), Hernandez - Nyman (75. Kumbela)

Fürth: Megyeri - Narey (82. Hofmann), Maloca, Caligiuri, Maximilian Wittek - Cigerci, Gjasula, Sontheimer (60. Torres), Green - Aycicek - Dursun

Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck

Zuschauer: 20.000

Gelbe Karten: Boland / Wittek

DPA Bielefelds Andreas Voglsammer (l) jubelt nach seinem Treffer zum 1:0

Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld 0:2 (0:0)

0:1 Voglsammer (80.)

0:2 Weihrauch (90.+2)

Dresden: Schwäbe - Seguin, Gonther, Ballas, Fabian Müller - Marco Hartmann - Benatelli, Hauptmann (68. Aosman) - Horvath (62. Möschl), Röser, Duljevic (60. Mlapa)

Bielefeld: Ortega - Teixeira, Salger, Börner, Hartherz - Prietl, Schütz (74. Kerschbaumer) - Hemlein (64. Staude), Weihrauch - Klos, Voglsammer (83. Behrendt)

Schiedsrichter: Benedikt Kempkes

Zuschauer: 27.000

Gelbe Karten: - / Weihrauch