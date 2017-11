2. Fußball-Bundesliga Düsseldorf verliert Tabellenführung an Kiel

Fortuna Düsseldorf führt nicht mehr die Tabelle der 2. Bundesliga an. Das Team von Trainer Friedhelm Funkel hat am 14. Spieltag beim FC Ingolstadt 0:1 (0:1) verloren. Alfredo Morales sorgte mit seinem Treffer kurz vor der Halbzeit für das Tor des Tages. Die Schanzer (23 Punkte) haben durch den siebten Saisonsieg den Anschluss an den Relegationsplatz wiederhergestellt. Den belegt aktuell Union Berlin (25 Punkte). Holstein Kiel liegt nach dem späten Remis am Samstag in Nürnberg auf Platz eins.

FC Ingolstadt - Fortuna Düsseldorf 1:0 (1:0)

1:0 Morales (45.)

Ingolstadt: Nyland - Levels, Matip, Wahl, Gaus - Cohen (79. Schröck), Träsch, Morales - Pledl (89. Leipertz), Kutschke (66. Lezcano), Kittel

Düsseldorf: Wolf - Schauerte, Hoffmann, Bormuth, Gießelmann - Bodzek, Sobottka - Zimmer (65. Usami), Nielsen, Raman (46. Lovren) - Hennings

Gelbe Karten: Morales, Gaus, Cohen, Träsch, Kittel - Hoffmann, Sobottka

Schiedsrichter: Daniel Schlager

Zuschauer: 12.000

Der FC St. Pauli ist in seinem Heimspiel gegen Jahn Regensburg nicht über ein 2:2 (2:2) hinausgekommen. Die Hamburger lagen nach zwei frühen Treffern schnell in Rückstand, kamen aber durch Lasse Sobiech (40.) und Sami Allagui (45.) noch vor der Halbzeit zurück. Nach dem Remis ist St. Pauli Siebter, der Aufsteiger aus Regensburg liegt auf Rang 13.

DPA Lasse Sobiech (l.) und Christopher Avevor jubeln über das 1:2

FC St. Pauli - Jahn Regensburg 2:2 (2:2)

0:1 Grüttner (21.)

0:2 Adamyan (24.)

1:2 Sobiech (40.)

2:2 Allagui (45.)

St. Pauli: Himmelmann - Zander, Avevor, Sobiech, Buballa (77. Dudziak) - Nehrig (35. Flum) - Sobota (35. Bouhaddouz), Möller Daehli, Buchtmann, Sahin - Allagui

Regensburg: Pentke - Saller, Nachreiner, Knoll, Nandzik - Lais, Geipl, - Stolze (46. George), Adamyan (67. Hofrath) - Grüttner, Nietfeld

Gelbe Karten: Buballa, Buchtmann - Adamyan, Lais, Nandzik

Schiedsrichter: Florian Heft

Zuschauer: 29.546 (ausverkauft)

MSV Duisburg - Erzgebirge Aue 3:0 (0:0)

1:0 Oliveira Souza (50.)

2:0 Oliveira Souza (54.)

3:0 Tashchi (85.)

Duisburg: Flekken - Hajri, Bomheuer, Nauber, Wolze - Schnellhardt, Fröde - Oliveira Souza, Stoppelkamp - Taschtschy, Iljutschenko (79. Onuegbu)

Aue: Männel - Kalig, Wydra, Rapp - Rizzuto, Kempe - Tiffert, Fandrich (84. Cacutalua) - Bertram (64. Bunjaku), Kvesic (59. Soukou), Köpke

Gelbe Karten: Fröde - Kalig, Wydra, Kempe

Schiedsrichter: Robert Kempter

Zuschauer: 13.000